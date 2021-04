Įsiutusi Rusija reikalauja, kad Slovakija grąžintų „Sputnik V“ vakcinas

Rusija tokius kaltinimus neigia ir reikalauja, kad Bratislava grąžintų 200 tūkst. vakcinos dozių. Šis kivirčas gali pristabdyti Rusijos pastangas įpiršti Europos Sąjungai savo vakciną, skelbia „Bloomberg“. Slovakijoje dėl rusiško preparato nuo COVID-19 netgi kilo politinė krizė.

Rusijos Federacijos vyriausybės įsteigtas Rusijos tiesioginių investicijų fondas (RTIF) paprašė Slovakijos valdžios grąžinti rusiškos vakcinos nuo koronaviruso „Sputnik V“ partiją, kad vakcinos dozes galėtų naudoti kitos šalys. Ši informacija pateikiama tviteryje esančiame mikrotinklaraštyje apie vakciną.

Pranešime rašoma, kad Slovakijoje esanti laboratorija, kurioje buvo bandoma gauta rusiškos vakcinos dozių partija, nepriklauso oficialių Europos Sąjungos (ES) laboratorijų tinklui, todėl esą buvo pažeistos sutarties sąlygos.

„Deja, bet Slovakijos valstybinis vaistų kontrolės institutas bandė „Sputnik V“ laboratorijoje, nepriklausančioje oficialių ES vaistų kontrolės laboratorijų tinklui, nors turėjo galimybę kreiptis į vieną iš tokių laboratorijų. Buvo pažeista sutartis ir tam tikra prasme įvykdytas sabotažas“, – RTIF pranešimą cituoja „RIA Novosti“.

Vakcinos gamintojų teigimu, Slovakijos reguliuojančioji institucija pradėjo prieš „Sputnik V“ nukreiptą dezinformacijos kampaniją.

Maskvoje manoma, kad minėtoji institucija ateityje „planuoja ir daugiau provokacijų“.

2) Reports that somehow Sputnik V vaccine in Slovakia is different from Sputnik V in clinical trials citing anonymous sources are fake. Unfortunately, we also expect additional fake news and provocations from enemies of Sputnik V in Slovakia who try to undermine the vaccine.