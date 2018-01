Fionnos vardu pavadinta audra siaučia kone kiekviename JK kampelyje, jos metu Vakarų krypties vėjo greitis siekia net iki 110 kilometrų per valandą.

Stichija savo kelyje varto medžius, kai kur – net mūrinių pastatų sienas, plėšo elektros laidus. Dėl to specialiosios tarnybos sulaukia begalės pranešimų apie nuvirtusių medžių apgadintą turtą, nutrūkusį elektros tiekimą ar užtvertus kelius.

Greitkelyje M11 netoli Stanstedo oro uosto vėjo gūsis apvertė priekabą tempusį vilkiką, dėl to teko uždaryti eismą viena kryptimi.

Another night, another storm and yet another tree down and blocking our driveway for the second time this month... 👍 #StormFionn pic.twitter.com/Uc5ywHGh4Q

— Laura Martindale (@lauraaaa_m) January 18, 2018

The view from the Vicarage kitchen this morning. #StormFionn pic.twitter.com/QwnQUX6cBY

— GJ ✠ (@GJ_Ilford) January 18, 2018

Šiaurinėse JK dalyse, o ypač Škotijoje siaučia ne tik stipri vėtra, bet ir sninga, todėl meteorologai ragina susilaikyti nuo nebūtinų kelionių, mat storu sniego sluoksniu padengtuose keliuose įstrigo begalė transporto priemonių, susidarė spūstys, kai kur žmonės jose praleido visą naktį.

Was like this for about 4 hours pic.twitter.com/IBY7cq3Naq

— Liam (@LiamDson) January 18, 2018

Nemažai automobilių dėl slidžios kelio dangos nuslydo į pakeles.

Sutriko ir traukinių eismas – geležinkelio darbą sustabdė ant bėgių ar elektros laidų virtę medžiai.

Vėtros metu atšaukiama daugybė skrydžių JK oro uostuose.

'Danger to life' warning as wind whips UK https://t.co/uCmXdfj50i

— Bethany Minelle (@Bethanyminelle) January 18, 2018





Red Watch Foleshill securing area around 3storey town house, entire gable end which has blow off property in Stoke Health Coventry.

Luckily no injuries,

Be careful out there today, #StormFionn pic.twitter.com/BPWT6QdwDg

— Foleshill Fire (@FoleshillFire) January 18, 2018





@Bethanyminelle our chimney blew down in north London at 3:45am pic.twitter.com/vYC97st9tU

— Siobhan Smith (@shivvle) January 18, 2018





@Bethanyminelle Main roads in Newcastle first thing this morning pic.twitter.com/LtiqGiIUgK

— Liam (@LiamDson) January 18, 2018





Daugiau naujienų saviems Jungtinėje Karalystėje - tiesa.com.