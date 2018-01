Fionnos vardu pavadinta audra siaučia kone kiekviename JK kampelyje, jos metu Vakarų krypties vėjo greitis siekia net iki 110 kilometrų per valandą.

Stichija savo kelyje varto medžius, kai kur – net mūrinių pastatų sienas, plėšo elektros laidus. Dėl to specialiosios tarnybos sulaukia begalės pranešimų apie nuvirtusių medžių apgadintą turtą, nutrūkusį elektros tiekimą ar užtvertus kelius.

Greitkelyje M11 netoli Stanstedo oro uosto vėjo gūsis apvertė priekabą tempusį vilkiką, dėl to teko uždaryti eismą viena kryptimi.

Another night, another storm and yet another tree down and blocking our driveway for the second time this month... 👍 #StormFionn pic.twitter.com/Uc5ywHGh4Q

— Laura Martindale (@lauraaaa_m) January 18, 2018