Išimtinai griežtas JAV žingsnis siunčia įspėjimą Viktorui Orbanui

Po sankcijų paskelbimo A. Roganas nebegalės atvykti į Jungtines Valstijas ir bus įšaldytas visas galbūt ten esantis jo turtas. Be to, amerikiečių įmonėms nuo šiol nebeleidžiama turėti verslo reikalų su jokiomis bendrovėmis, kurios kokiais nors ryšiai būtų su juo susisaisčiusios, ir nesvarbu, ar tie ryšiai būtų tiesioginiai, ar netiesioginiai, pavyzdžiui, užsimezgę vykdant finansinius sandorius per trečiąsias šalis.