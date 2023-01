Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, žurnalistas Olehas Baturinas tai parašė socialiniame tinkle „Facebook“, cituodamas gyventojus, esančius priešo okupuotoje teritorijoje.

„Vakar okupuotoje Chersono regiono dalyje, Kachovkos rajone, nuo 19.00 val. Rusijos televizijos kanalai (kuriuos okupantai nuo kovo pabaigos pradėjo transliuoti vietoj ukrainietiškų) maždaug aštuonis kartus parodė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio naujametinį kreipimąsi“, – rašė O. Baturinas.

Okupuotos Chersono regiono dalies gyventojai pasakojo, kad žmonės buvo labai dėkingi tiems, kas įsilaužė į Rusijos kanalus. Chersono gyventojai žiūrėjo prezidento kreipimąsi ir verkė.

Pasak „Ukrinform“, kovo 3 dieną okupantai Chersone užėmė visuomeninio regioninio televizijos kanalo patalpas. Be to, per Rusijos palydovą prasidėjo Chersone įsikūrusio televizijos kanalo VTV+ transliacijos.

Nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios Maskva nuolat didino savo žiniasklaidos aktyvumą Chersono regione. Propagandinių televizijos kanalų kuratoriumi buvo paskirtas Rusijos politinis technologas Aleksandras Malkevičius.

Žurnalistų mokymus televizijos kanalui „Tavrija“, kurį „paleido“ okupantai, vykdė Rusijos propagandinio kanalo RT („Russia Today“) „specialistai“. „Tavrija“ vadovu buvo paskirtas 56 metų Ismailas Abdulajevas, buvęs propagandinės televizijos bendrovės „Oplot“ direktorius iš okupuoto Donecko.