Baudžiamojo tyrimo dėl vieno garsiausių Rusijos režisierių galimybė išprovokavo palyginimus su dabar vykstančiu teatro ir kino režisieriaus Kirilo Serebrenikovo teismu dėl grobstymo. Režisieriaus šalininkai šį teismą laiko meninės laisvės varžymu. 67 metų A. Sokurovas garsėja eksperimentine istorine drama „Rusijos arka“ (Russkij kovčeg), nufilmuota Sankt Peterburgo Ermitažo muziejuje vienu nepertraukiamu kadru, ir „Faustu“ (Faust), 2011 metais pelniusiu Venecijos kino festivalio prizą. Sankt Peterburgo policija penktadienį sakė, kad patikrino įtarimus dėl grobstymo A. Sokurovo fonde ir nusprendė „nesant nusikaltimo“ nekelti baudžiamosios bylos. Ketvirtadienį policija sakė, kad tikrina fondą vienam visuomenės nariui pranešus apie „galimą neteisėtą veiklą“. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas penktadienį žurnalistams sakė, kad V. Putinas buvo informuotas apie policijos patikrinimą dėl A. Sokurovo, bet detalių apie prezidento reakciją nepateikė. Susiję straipsniai: Kremlius toliau širsta dėl INF sutarties – jau grasina lazeriniais ginklais Virš Ukrainos praskrido JAV lėktuvas su stebėtojais Vietos naujienų svetainė „Fontanka“ remdamasi šaltiniais pranešė, kad V. Putinas ketvirtadienį Sankt Peterburge išreiškė „neigiamas emocijas“ dėl patikrinimo ir paprašė regiono gubernatoriaus pareigas einančio Andrejaus Beglovo pasidomėti šiais įtarimais. A. Beglovas ketvirtadienį sakė, jog kalbėjosi su A. Sokurovu ir perspėjo miesto policijos viršininką bei prokurorą „veikti griežtai pagal įstatymą“, turint omenyje A. Sokurovo „asmenybės ir indėlio į Rusiją bei Sankt Peterburgą mastą“. A. Sokurovas, kuris šiuo metu yra ligoninėje, ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad jo fondo patikrinimai prasidėjo prieš kelis mėnesius ir suintensyvėjo po vieno buvusio darbuotojo pranešimo apie įtariamus pažeidimus. Pasak režisieriaus, dalyvavo Federalinė saugumo tarnyba, buvo klausomasi jo pokalbių telefonu. Pranešimas apie V. Putino įsikišimą pasirodė nepaisant fakto, kad A. Sokurovas viešai abejojo Rusijos veiksmais Ukrainoje ir Maskvos elgesiu su opozicijos protestuotojais, o 2016 metais klausė prezidento, kodėl Rusija įkalino ukrainiečių kino režisierių Olehą Sencovą dėl kaltinimų terorizmu. 2011 metais A. Sokurovas kalbėjo apie V. Putino vaidmenį padedant surasti finansavimą jo filmui „Faustas“, nors prezidentas „niekada nebuvo jo draugas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.