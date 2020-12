81-erių metų amžiaus britui vakcinos dozė buvo suleista Koventrio universitetinėje ligoninėje, esančioje už 32 kilometrų nuo Stratfordo prie Eivono, kur gimė jo bendravardis ir bendrapavardis – garsiausias Anglijos dramaturgas ir poetas Viljamas Šekspyras.

Tviterio naudotojai nepraleido progos pajuokauti ir skiepo proga pervadino keletą legendinio rašytojo kūrinių: „Gripo sutramdymas“ (tikrasis pavadinimas – „Užsispyrėlės sutramdymas“), „Du koroniečiai“ (tikrasis pavadinimas – „Du veroniečiai“).

Vienas internautas paklausė, ar Margaret Keenan yra pacientė 1A ir ar tokiu atveju W. Shakespeare’as yra pacientas 2B ar nėra 2B? (Žodžių žaismas: „2B or not 2B“ – „to be or not to be“ – „būti ar nebūti“).

Sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas susigraudino išgirdęs, kad pirmojo pasaulyje paskiepyto vyro vardas – Williamas Shakespeare’as. Šluostydamasis ašaras jis pareiškė, kad „labai didžiuojasi būdamas britas“.





Jungtinė Karalystė antradienį sveikino kovoje su koronaviruso pandemija pasiektą lūžio tašką, pradėdama didžiausią šalies istorijoje vakcinavimo programą, per kurią gyventojai bus skiepijami naująja vakcina nuo koronaviruso infekcijos COVID-19.

Nuo antradienio, praminto „Pergalės diena“ (angl. „V-Day“), pradedami skiepyti pirmieji pacientai – vyresni nei 80 metų asmenys, slaugos namų darbuotojai ir sveikatos priežiūros bei socialinės globos darbuotojai, kuriems gresia didžiausia rizika užsikrėsti koronavirusu.

Suleidus pirmą vakcinos dozę, po 21 dienos bus reikalingas antras skiepas.



Pirmuoju Britanijoje paskiepytu asmeniu antradienio rytą tapo 90-metė Margaret Keenan iš Koventrio vidurio Anglijoje.

Praėjusią savaitę Britanija tapo pirmąja šalimi, leidusia naudoti JAV farmacijos milžinės „Pfizer“ ir Vokietijos bendrovės „BioNTech“ sukurtą vakciną nuo koronaviruso. Tai pakurstė viltis dėl galimo persilaužimo bandant pažaboti pandemiją, visame pasaulyje jau nusinešusią per 1,5 mln. gyvybių.

JK yra viena labiausiai pandemijos paveiktų pasaulio valstybių. Nuo COVID-19 protrūkio pradžios šalyje nustatyta 1,6 mln. užsikrėtimo atvejų, daugiau kaip 61 tūkst. žmonių nuo šios ligos mirė.

Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas, kuriam anksčiau šiais metais dėl COVID-19 teko tris naktis praleisti intensyviosios terapijos skyriuje, skiepijimo programos pradžią pavadino „dideliu žingsniu pirmyn Jungtinės Karalystės kovoje su koronavirusu“.

Sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas, pasisiūlęs pasiskiepyti tiesioginio televizijos eterio metu, kad išsklaidytų visuomenės nerimą dėl naujo preparato saugumo, sakė, jog vakcinacijos pradžia yra „svarbus momentas“, apsaugosiantis labiausiai pažeidžiamus asmenis.

Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos (NHS) Anglijos padalinio vadovas Simonas Stevensas sakė, jog tai yra „lemiamas posūkio taškas“ kovojant su „didžiausiu sveikatos iššūkiu“ nuo 1948 metų, kai buvo įkurta NHS.

JK priežiūros institucijai praėjusį trečiadienį uždegus žalią šviesą naudoti vakciną, šalyje suskubta steigti dešimtis vakcinacijos centrų.

Britanija yra užsakiusi 40 mln. preparato dozių, kurių pakaks paskiepyti 20 mln. žmonių. Pirmąją partiją sudaro 800 tūkst. vakcinos dozių.

Iki gruodžio galo tikimasi gauti iki 4 mln. vakcinos dozių.

Karalienė gali rodyti pavyzdį

Masinio skiepijimo programa yra visų keturių JK sričių – Anglijos, Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos – koordinuotas atsakas į pandemiją. Paprastai šios sritys pačios nustato savo sveikatos politiką.

Visuomenė iš esmės palankiai sutiko žinią apie greitą vakcinos patvirtinimą, tačiau ministrai ir sveikatos specialistai supranta, kad jiems dar teks įdėti nemažai pastangų žmonių nepasitikėjimui išsklaidyti.

Nepriklausoma Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra (MHRA) tvirtina, kad suteikiant leidimą platinti farmacijos įmonių „Pfizer“ ir „BioNTech“ sukurtą vakciną „nebuvo nukirsti kurie nors kampai“ ir šio preparato aprobavimo procedūra atitiko griežtus tarptautinius reikalavimus.

NHS Anglijos padalinys nurodė, kad vykdant klinikinius tyrimus ši vakcina buvo suleista tūkstančiams žmonių ir jiems nepasireiškė jokių nepageidaujamų reakcijų.

Pranešta, kad 94 metų britų monarchė Elizabeth II, kuriai dėl jos garbaus amžiaus skiepas priklauso ankstyvuoju vakcinacijos etapu, gali prisidėti prie visuomenės informavimo kampanijos, ragindama žmones skiepytis.

Vyriausybė sakė, kad žmonėms bus dalijamos vakcinacijos kortelės, siekiant priminti jiems po trijų savaičių vėl pasiskiepyti. Tačiau ji pabrėžė, kad nėra įvedamos pažymos apie imunitetą.

„Nežymus poveikis“ žiemą

Anglijos, Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos vyriausieji sveikatos pareigūnai sakė, kad vakcinacija turės tik „nežymų poveikį“ pacientų skaičiui ligoninėse žiemos mėnesiais.

B. Johnsonas ragino žmones būti kantrius ir griežtai laikytis socialinio atstumo, kad būtų išvengta sergamumo padidėjimo, ypač turint galvoje, kad kalėdiniu laikotarpiu galios švelnesni reikalavimai.

Sveikatos pareigūnai jau susidūrė su logistinėmis problemomis, spręsdami, kaip paskiepyti senyvo amžiaus ar neįgalius slaugos namų gyventojus.

Vakcina turi būti laikoma -70 Celsijaus laipsnių šaltyje – tokias saugojimo sąlygas gali užtikrinti tik ligoninės ir kiti medicinos centrai.

„Pfizer“ ir „BioNTech“ preparatas kuriamas Belgijoje, todėl nerimaujama dėl galimų tiekimo sutrikimų, kai JK pasitrauks iš Europos Sąjungos bendrosios rinkos ir muitų sąjungos.

Tačiau JK vyriausybė tikina, kad kariškiai pasirengę atskraidinti vakciną, jei po sausio 1-osios kiltų problemų pasienyje.

Didelę dalį skiepų poreikio Britanijoje turėtų patenkinti Oksfordo universiteto su bendrove „AstraZeneca“ sukurta vakcina, laukianti JK vaistų reguliavimo institucijos patvirtinimo.

Vyriausybė jau užsakė 100 mln. šio preparato dozių. Šios vakcinos gamyba yra pigesnė, be to, ją paprasčiau saugoti ir galima gabenti paprastomis transporto priemonėmis-šaldytuvais.