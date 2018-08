„Buvau vandenyje 10 valandų, taigi, šie puikūs vyrukai mane išgelbėjo“, – Kroatijos nacionalinei televizijai pasakojo 46 metų Kay Longstaff, kurios būklė, medikų vertinimu, yra gera. „Man labai pasisekė, kad esu gyva“, – sakė turistė ir pridūrė, kad ji iškrito iš kruizinio laivo „Norwegian Star“ galinės dalies. Ją apie 1,3 km nuo iškritimo vietos ir maždaug už 95 km nuo kranto sekmadienį aptiko Kroatijos pakrančių apsaugos tarnyba, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas Gynybos ministerijos atstovas. Kay Longstaff AP / Scanpix Anot jo, gelbėtojai nustatė galimą K. Longstaff buvimo vietą pagal vėjo ir jūros srovės rodiklius. „Išgelbėjome žmogaus gyvybę – tai jausmas, kuris negali būti palygintas su niekuo“, – ministerijos pareiškime cituojami gelbėtojų laivo kapitono žodžiai. „Jai pasisekė, kad ją iškart pamatėme, nes ji, pamačiusi mus, iškėlė rankas ir pradėjo mojuoti“, – pridūrė kapitonas Lovro Oreškovičius. Jis pirmadienį sakė naujienų portalui „Glas Istre“, kad K. Longstaff pasipasakojo gelbėtojų laivo įgulai, jog ji praktikuoja jogą ir kad būdama vandenyje dainavo, stengdamasi neužmigti. Tuo tarpu kruizų bendrovė „Norwegian Cruise Line“ atsisakė komentuoti, kaip keleivė atsidūrė už borto. „Viešnia buvo rasta gyva, šiuo metu yra stabilios būklės ir buvo nugabenta į Kroatijos pakrantę tolesnio gydymo“, – sakoma kompanijos pareiškime, išsiųstame AFP. „Džiaugiamės, kad tas JK gyvenantis asmuo dabar yra saugus ir artimiausiu metu susitiks su draugais ir šeima“, – nurodė „Norwegian Cruise Line“. Incidentas įvyko, kai „Norwegian Star“ plaukė į Veneciją, pridūrė kruizų bendrovė. Turizmo sektorius sukuria apie 20 proc. Kroatijos BVP ir kasmet pritraukia apytiksliai 18 mln. poilsiautojų.











