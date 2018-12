Anot M. Pompeo, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nesiruošia toliau taikstytis su tokiais pažeidimais, todėl stengiasi pertvarkyti institucijas, kuriomis grindžiama po Antrojo pasaulinio karo susiklosčiusi pasaulio tvarka. JAV diplomatijos vadovas pridūrė, kad ši problema iš dalies kilo dėl Amerikos ir Europos lyderystės stokos. „Pasibaigus Šaltajam karui, leidome šiai liberaliajai santvarkai pradėti irti: ji nepateisino mūsų ir jūsų lūkesčių“, – savo kalboje JAV veikiančio Vokietijos Marshallo (Maršalo) fondo (GMF) Briuselio skyriuje kalbėjo sekretorius. Jis apgailestavo, jog mūsų laikais įprasta galvoti, kad „kuo daugiau susitarimu pasirašome, tuo saugesni neva esame“ ir kad „kuo daugiau turime biurokratų, tuo geriau atliekami darbai“. M. Pompeo teigimu, tokios organizacijos kaip Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, Afrikos Sąjunga, Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas nebeatlieka jiems pavestų funkcijų ir skubiai turi būti pertvarkytos. Susiję straipsniai: Irano prezidentas: Jungtinės Valstijos nesustabdys Irano naftos eksporto Trumpas nori derybų su Putinu ir Xi Jinpingu „nevaldomoms ginklavimosi varžyboms“ užbaigti Jis taip pat suabejojo Tarptautinio Baudžiamojo Teismo teisėtumu ir užsiminė, kad Pasaulio prekybos organizacija nebetaiko savo paties taisyklių Kinijai. Tuo metu Rusija, pareiškė sekretorius, pažeidžia svarbius ginklų kontrolės susitarimus ir kėsinasi į savo kaimynių suverenitetą, o Iranas nepaiso JT Saugumo Tarybos rezoliucijų. Kita vertus, Pekinas, Teheranas ir Maskva atmeta šiuo dažnus Vašingtono kaltinimus. „Tarptautinės institucijos turi lengvinti bendradarbiavimą, skatinantį laisvojo pasaulio saugumą ir vertybes – kitu atveju jos turi būti pertvarkytos arba panaikintos“, – pabrėžė M. Pompeo. „Kai pažeidžiami susitarimai, pažeidėjai turi būti baudžiami, o susitarimus privalu pataisyti ar atšaukti. Žodžiai turi turėti svorį“, – pridūrė jis. Tiek Vašingtono sąjungininkai, tiek varžovai kaltina D. Trumpo administracija ardant nusistovėjusią tarptautinę santvarką savo vienašališku požiūriu į daugybę pasaulio problemų. Pavyzdžiui, dabartinė JAV vyriausybė pasitraukė iš Paryžiaus klimato sutarties, susitarimo dėl Irano branduolinės programos, pagrindinių JT žmogaus teisių ir švietimo agentūrų ir sutarties dėl laisvos prekybos su Ramiojo vandenyno pakrančių šalimis. Tačiau M. Pompeo nesureikšmino tokių priekaištų jo valstybei ir pareiškė, kad valdant D. Trumpui Jungtinės Valstijos susigrąžins pirmaujančią poziciją tarptautinėje arenoje, reikalaudama atsakomybės iš šalių, kurios esą naudojasi minėtų institucijų spragomis ir silpnomis vietomis bei Vakarų nenoru konkrečiais veiksmais ginti savo interesus. Be to, sekretorius patikino, kad dabartinis JAV lyderis suteikia postūmį permainoms, būtinoms norint išsaugoti liberaliąją santvarką. „Vadovaujant prezidentui Trumpui neišsižadame tarptautinės lyderystės ar mūsų draugų tarptautinėje sistemoje, – tvirtino jis. – Stengiamės išsaugoti, apsaugoti ir tobulinti atvirą, teisingą, skaidrų ir laisvą suverenių valstybių pasaulį. Šis projektas pareikalaus tikro, o ne įsivaizduojamo liberaliosios valstybių santvarkos atkūrimo“. M. Pompeo atvyko į Briuselį dalyvauti NATO užsienio reikalų ministrų susitikime. Jis paragino sąjungininkus bendradarbiauti „siekiant sustiprinti tai, kas jau yra didžiausias karinis aljansas per visą istoriją“. NATO kitais metais švęs įsteigimo 70-ąsias metines, o M. Pompeo paskelbė, kad ta proga balandį surengs Vašingtone renginį. Savo pastabas jis išdėstė vieno iš jo pirmtakų, George'o Marshallo vardu pavadintoje organizacijoje. Tas valstybės sekretorius pasisakydavo už pokario Europos atstatymą ir taisyklėmis grindžiamos pasaulinės sistemą, kurios naudingumu dabar abejoja D. Trumpas.

