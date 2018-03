„Rusijos ambasados darbuotojų, kuriems nurodyta išvykti iš Ukrainos, daugiau Ukrainoje nėra“, - ambasados atstovas Denisas Golenka sakė naujienų agentūrai AFP. Pirmadienį Ukrainos vyriausybė pranešė, kad iš šalies išsiunčia 13 rusų diplomatų, kurie, pasak jų, yra „Rusijos slaptųjų tarnybų“ nariai, ir nurodė jiems per 48 valandas palikti Ukrainos teritoriją. Tačiau Ukrainoje lieka „dešimtys“ Rusijos diplomatų, kurie ir toliau dirbs Rusijos ambasadoje Kijeve ir trijuose jos konsulatuose Odesoje, Charkove ir Lvove, pranešė Kijevas. 26 šalys, įskaitant JAV ir daugelį ES narių, paskelbė apie daugiau nei 120 Rusijos diplomatų išsiuntimą, atsakydamos į kovo 4-osios išpuolį prieš buvusį Rusijos dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Anglijos mieste Solsberyje. Rusija atkakliai neigia prisidėjusi prie šios cheminės atakos.

