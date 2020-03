Iš Uhano plintančios nuotraukos kelia naujų klausimų dėl tikrojo aukų masto

Žmonių, kuriuos mirtinai pakirto virusas centriniame Kinijos mieste, kur pirmą kartą liga pasireiškė pernai gruodį, šeimoms nuo šios savaitės pradžios leista atsiimti savo artimųjų kremuotus palaikus aštuoniuose vietos laidotuvių namuose. Kinijos socialinėje žiniasklaidoje iškart išplito nuotraukos su tūkstančiais urnų.

5,000 + 3,500 = 8,500 urns just in one of #Wuhan funeral home. Official Chinese #WuhanCoronavirus death toll total is 3,287. China #CCP coverup continues. #ChinaLiesPeopleDie https://t.co/gd1FNvbXOz