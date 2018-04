JAV prezidentas tviteryje paskelbė, kad susitikimas Pchenjane „praėjo labai sklandžiai ir kad buvo užmegzti geri santykiai“.

„Šiuo metu derinamos viršūnių susitikimo detalės. Branduolinis nusiginklavimas bus geras dalykas ne tik pasauliui, bet ir pačiai Šiaurės Korėjai!“ – rašė jis.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018