Sužeistieji buvo išvežti iš Niujorko Johno F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) tarptautinio oro uosto į vietos ligonines. Dauguma jų patyrė sumušimų ir nubrozdinimų. Vienam iš skrydžio palydovų lūžo koja, sakė vietos oro uostus, autobusų stotis, tiltus ir tunelius valdančios Niujorko ir Naujojo Džersio uostų tarnybos atstovas Steve'as Colemanas (Stivas Koulmanas). Lėktuvas „Boeing 777“, kuriame buvo 326 keleiviai ir 21 įgulos narys, į smarkios blaškos zoną pateko skrisdamas virš Atlanto vandenyno, likus apie 45 min. iki nusileidimo, naujienų agentūrai AFP sakė S. Colemanas. Pasak jo, laineris nutūpė 17 val. 35 min. vietos (sekmadienį 0 val. 35 min. Lietuvos) laiku. Dėl šio incidento oro uosto darbas nebuvo sutrikdytas, pridūrė tarnybos atstovas. JAV Nacionalinė orų tarnyba šeštadienį buvo paskelbusi perspėjimą oro bendrovėms apie galimą smarkia turbulenciją. Susiję straipsniai: Kolumbijoje sudužus lėktuvui išgyvenusiųjų neliko Bangladeše mėginta užgrobti lėktuvą: įtariamas užgrobėjas – negyvas „Turkish Airlines“ kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti padėtį. Anksčiau šeštadienį Kanados oro bendrovės „Air Transat“ lėktuvas avariniu būdu nusileido Niuarko oro uoste Naujajame Džersyje, jo krovinių skyriuje suveikus dūmų davikliui, nurodė įmonė. Per incidentą lėktuve „Boeing 737-800“, kuris skraidino 189 keleivius iš Monrealio į Fort Loderdeilį Floridoje, žmonės nenukentėjo, AFP sakė „Air Transat“ atstovė.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.