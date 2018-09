Papua Naujosios Gvinėjos nacionalinės oro bendrovės „Air Niugini“ lėktuvas „Boeing 737“ ryte bandė nutūpti Veno oro uoste Mikronezijoje, bet atsidūrė Čuko lagūnoje ir beveik visiškai paniro.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip vietos gyventojai valtelėmis skuba gelbėti keleivių ir įgulos narių.

Oro bendrovė nurodė, kad lėktuvas, kuris Vene turėjo nutūpti pakeliui iš Mikronezijos sostinės Ponpėjaus į Papua Naujosios Gvinėjos sostinę Port Morsbį, „nutūpė nepasiekęs tako“.

Laimei, niekas nebuvo rimtai sužeistas.

„Air Niugini“ gali patvirtinti, kad visi lėktuve buvę žmonės galėjo saugiai evakuotis iš lėktuvo, – sakoma trumpame kompanijos pareiškime. – Oro linijos deda visas pastangas, kad užtikrintų savo keleivių ir įgulos saugumą ir patenkintų skubius poreikius.“

Kodėl incidentas įvyko, nenurodoma.

Papua Naujosios Gvinėjos Nelaimingų atsitikimų tyrimo komisija sakė, kad rengiasi nusiųsti tyrėjų į incidento vietą.

„Bandome suorganizuoti komandą, kuri ten nuvyktų, bet negaliu pateikti daugiau informacijos, nes paprasčiausiai jos neturiu“, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovas.

JAV teritorijoje Guame leidžiamas laikraštis „Pacific Daily News“ remdamasis oro uosto pareigūnu Jimmy Emilio pranešė, kad visi 36 keleiviai ir 11 įgulos narių buvo nuvežti į ligoninę medicininei apžiūrai.

No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8— makereta komai (@burebasgal) September 28, 2018