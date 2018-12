Šiais duomenimis, per ataką apgadinta tik „įranga“. Atakos esą buvo nukreiptos prieš Sirijos karinių pajėgų pozicijas Ghorabo kalnuose į pietus nuo Suchnos.

Kovos su IS koalicijos atstovas šiuos duomenimis pavadino neteisingais. „Tikslinių atakų“ taikinys, pasak jo, buvo aukštas IS narys, dalyvavęs Sirijoje pagrobto JAV piliečio Peterio Kassigo nužudyme 2014 metais.

IS vadeiva Abu al Umarainas dalyvavo ir kitų vakariečių egzekucijoje, sakė karinis atstovas. Jis, be to, davė nurodymus, kurie kėlė „pavojų“ kovos su IS koalicijos daliniams.

Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras pareiškė, kad Al Tanfo regione dislokuoti kovos su IS koalicijos daliniai apšaudė Sirijos kariuomenės vilkstinę. Esą buvo paleista daugiau kaip 14 raketų.

Al Tanfo bazėje dislokuoti britų ir amerikiečių kariai, kovojantys su IS islamistais. Damaskas paragino JAV išvesti savo pajėgas iš regiono netoli Jordanijos ir Irako sienos.