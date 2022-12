Iš Rusijos sąjungininkės – dovana Ukrainai

„Po Kalėdų eglute sulaukėme nuostabios dovanos iš savo broliškos tautos – Kazachstano: 41 didelės galios generatorių savo medicinos įstaigoms“, - pirmadienį feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos sveikatos ministerija.

Jos duomenimis, generatoriai bus naudojami regionuose, kurie ypač paveikti rusų atakų prieš energetikos infrastruktūrą. Buvo įvardytos Mykolajivo, Dnipropetrovsko ir Charkivo sritys.

Kazachstanas priklauso Rusijos vadovaujamai Eurazijos ekonominei sąjungai. Maskvos vyraujamas karinis aljansas OVKS („Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija“), be to, per neramumus Kazachstane metų pradžioje savo įsikišimu užtikrino prezidento Kasymo Žormato Tokajevo valdžią.

Nepaisant to, Kazachstanas po Rusijos invazijos į Ukrainą pareiškė būsiantis neutralus. Susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu K. Ž. Tokajevas atvirai atsisakė pripažinti Rusijos įvykdytą aneksiją. Astanoje daugėja būgštavimų, kad Rusija ateityje reikš teritorines pretenzijas ir prieš Kazachstaną, kurio šiaurėje gyvena etniniai rusai.