Iš Rusijos pabėgęs kariškis nori duoti parodymus Hagoje

Jis tikina kartu su „Wagner“ samdiniais kariavęs Sirijoje ir Afrikoje, o 2014 metais buvęs Donecko ir Luhansko regionuose, vadovavo 4-ojo „Donecko Liaudies Respublikos generalinės prokuratūros“ specialiųjų operacijų skyriaus būriui. 2022 metais I. Salikovas dalyvavo Rusijos invazijoje į Ukrainą, vadovavo privačios karybos bendrovės „Redut“ daliniui.

Anot paties I. Salikovo, jis buvo rusų armijos nusikaltimų liudininkas, konkrečiai „operacijos su svetima vėliava“ Donbase, „žvėriškų nusikaltimų prieš civilius“, karo belaisvių kankinimų ir žudymo bei vaikų, kurie buvo „pervežami per sieną į Baltarusiją, grobimų.

Ukrainos generalinės prokuratūros Kovos su nusikaltimais ginkluoto konflikto metu departamento vadovas Jurijus Belousovas patvirtino, kad Rusijos karys I. Salikovas, išreiškęs pasirengimą pasiduoti Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui, nusprendė bendradarbiauti su Ukrainos tyrėjais.

J. Belousovo teigimu, Ukrainos generalinė prokuratūra su I. Salikovu dirba jau ilgiau nei pusmetį. Jis davė parodymus apie Rusijos veiksmus dar nuo 2013 metų – apie pasirengimą atviram įsiveržimui ir jo ypatybes.

„Be to, davė pakankamai svarių parodymų, dalis kurių jau buvo patvirtinta. Jie susiję su Rusijos invazija 2022 metų vasario 24 dieną. Jis (I. Salikovas) pranešė apie konkrečius karo nusikaltimus – kai kuriuos mes tiriame, kai kurie jau pagrįsti įrodymais“, – teigia J. Belousovas.

Jis patikino, kad kol kas sunku komentuoti visą informaciją, kurią suteikė buvęs rusų kariškis, nes visus faktus reikia patikrinti tyrimo rėmuose. Taip pat nepatikslino, kaip I. Salikovas susisiekė su generaline prokuratūra.

🚨URGENT: Russian defector GRU Colonel Igor Salikov arrived in the Netherlands with a signed confession & evidence of Russian war crimes in Ukraine for the International Criminal Court. However, ICC appear uninterested. He is at the airport with his family & risks deportation. https://t.co/sfJ7ocMT0X pic.twitter.com/DwX6dLwdVV