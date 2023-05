Sostinės Tbilisio oro uoste AFP žurnalistas pranešė, kad oro bendrovės „Azimuth Airline“ skrydis nusileido 13.17 val. vietos laiku (9.17 val. Grinvičo laiku).

Anksčiau pranešta, kad uždaryta oro uosto, į kurį iš Tbilisio centro pajudėjo protestuotojų prieš tiesioginius skrydžius su Rusija minia, laukimo salė.

Iš Rusijos į Tbilisį atskridusį lėktuvą pasitiko protestuotojų minia AFP / Scanpix

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 10 dieną paskelbė dekretą dėl skrydžių su Sakartvelu atnaujinimo.

„Dar viena Rusijos provokacija“, – tuomet sureagavo Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili.

„Tiesioginių skrydžių atnaujinimas ir vizų draudimo panaikinimas yra nepriimtini, kol Rusija tęsia savo agresiją Ukrainoje ir yra okupavusi mūsų valstybės teritoriją“, – teigė S. Zurabišvili.

Skrydžiai dėl dvišalių įtampų buvo nutraukti 2019 m. Be to, kartvelams – su kai kuriomis išimtimis – bus leista be vizų atvykti į Rusiją.

Abiejų valstybių santykiai yra labai įtempti – ypač nuo tada, kai Rusija 2008 m. kariavo karą prieš šią šalį. Tada buvo nutraukti ir diplomatiniai santykiai. Iki šiol Maskva remia separatistines Sakartvelo teritorijas Pietų Osetiją ir Abchaziją ir regione dislokavo savo dalinius.

Laikinas atsargus Maskvos ir Tbilisio suartėjimas baigėsi 2019 m., kai po vieno rusų politiko pasirodymo Sakartvelo parlamente kilo neramumai šalyje.

Maskva naujas kelionių taisykles dabar oficialiai argumentavo mėginimu „nuosekliai lengvinti komunikaciją ir kontaktus tarp Rusijos ir Sakartvelo piliečių“.