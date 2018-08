„Pirmiausia, mums būtina sunaikinti IS (džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“). Turime įsitikinti, kad IS yra visiškai sunaikinta. Taip pat turime parengti vietines ginkluotąsias pajėgas, ir mes rengiame specialias treniruotes... Trečia, mums būtinas JT (Jungtinių Tautų) pripažįstamas Ženevos procesas, leisiantis eiti civilinio karo užbaigimo keliu“, – sakė Pentagono vadovas per spaudos konferenciją.

„Jei vietos pajėgos sugebės užtikrinti saugumą, galėsime imti mažinti savo karinį buvimą“, – pabrėžė J. Mattisas.

Kiek anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Vašingtonas svarsto galimybę artimiausioje ateityje pradėti išvesti savo karius iš Sirijos.

„Kas dėl Sirijos... Norėčiau... grąžinti mūsų karius namo. Jie padarė didį dalyką. Mums visiškai pavyko nugalėti IS Irake ir Sirijoje, ir, tiesą sakant, padarėme didelę paslaugą kaimyninėms valstybėms, bet ir savo šaliai“, – anksčiau pareiškė D. Trumpas.