Pasak agentūros, nėra žinoma, kas skrenda tuo lėktuvu, tačiau jame gali būti Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas, vykstantis į Singapūrą susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Žiniasklaida pranešė, jog Pchenjanui kilo abejonių, kad gana smarkiai nusidėvėjęs lyderio orlaivis Il-62 atlaikys ilgą skrydį iki Singapūro. Šiaurės Korėja kreipėsi į Kiniją su prašymu leisti Kim Jong Unui pasinaudoti lėktuvu, kuris savo klase prilygtų JAV prezidento laineriui. D. Trumpas į Singapūrą skrenda iš Kanados, kur savaitgalį vyko Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimas. Žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tiek D. Trumpas, tiek Kim Jong Unas į Singapūrą vyksta gerokai anksčiau nei numatytas jų susitikimas. Tarptautiniai ekspertai neatmeta galimybės, kad jųdviejų derybos gali prasidėti anksčiau, siekiant suderinti pozicijas ir užtikrinti, kad birželio 12-osios viršūnių susitikimas vyktų sklandžiai. Pchenjanas nuolat stengiasi, kad pranešimai apie jo lyderio vizitus pasirodytų tik šiems pasibaigus.

