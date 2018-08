Tuo pačiu vyriausybės vadovas pažymėjo, kad pasitrauks iš politikos, jei partija jo nebepalaikys. Įtakingas konservatyvių pažiūrų buvęs vidaus reikalų ministras Peteris Duttonas pareiškė esąs tikras, kad jau užsitikrino pakankamai balsų, kurių reikia atimti iš M. Turnbullo Liberalų partijos vairą. Iš vyriausybės traukiantis įtakingiems ministrams, beveik trejus metus premjero poste dirbančio M. Turnbullo politinė karjera pakibo ant plauko, nors antradienį jis atrėmė P. Duttono bandymą jį pašalinti iš Liberalų partijos lyderio posto. Per balsavimą M. Turnbullą palaikė 48 partijos nariai, už P. Duttono kandidatūrą pasisakė 35 liberalai. Nuosaikesnių pažiūrų M. Turnbullas sakė, kad P. Duttonas dar neįrodė turįs daugumos Liberalų partijos narių palaikymą, kad galėtų sušaukti dar vieną liberalų susitikimą ir antrą kartą pamėginti kandidatuoti į partijos vadovo postą prieš ateinančių metų viduryje numatytus visuotinius rinkimus. Jei visgi P. Duttonui pavyks surinkti reikiamą skaičių parašų, susitikimas bus surengtas penktadienį vidurdienį. Tokiu atveju M. Turnbullas nekandidatuos į partijos vadovo postą ir pasitrauks iš parlamento. M. Turnbullas apkaltino P. Duttoną ir jo šalininkus bauginimu sparčiai vystantis šiai politinei krizei. Iššūkis premjerui buvo mestas liberalams pastaraisiais mėnesiais viešosios nuomonės apklausose atsiliekant nuo opozicijoje esančių leiboristų. Partinė nesantaika kulminaciją pasiekė pirmadienį, kai liberalų politikai sukilo prieš M. Turnbullo planus didėjant energijos kainoms įstatymu įtvirtinti siekį sumažinti į atmosferą išmetamo anglies dvideginio kiekį. „Tai buvo pradėta mažumos, tačiau pasitelkus bauginimą žmonės buvo įtikinti, kad vienintelis būdas sustabdyti sukilimą yra jam nesipriešinti“, – sakė premjeras. „Netikiu tuo. Niekada taip nesielgiau. Niekada nepasiduodu bauginimams, tačiau galite įsivaizduoti, kokį spaudimą dėl to patiria žmonės“, – kalbėjo jis. M. Turnbullas pridūrė, kad šiuo metu Australijoje vyksta tai, ką galima įvardyti kaip „labai sąmoningas pastangas nustumti Liberalų partiją toliau į politinio spektro dešinę“. P. Duttonas anksčiau žurnalistams pareiškė, jog per pokalbį telefonu pasakęs M. Turnbullui, kad dauguma partijos narių nebepalaiko jo kaip partijos lyderio“. „Dėl šios priežasties paprašiau jo sušaukti Liberalų partijos susitikimą, kuriame kandidatuočiau į jos lyderio postą“, – sakė buvęs vidaus reikalų ministras. M. Turnbullas patyrė dar vieną smūgį, kai įtakingas finansų ministras Mathias Cormannas, taip pat švietimo ir darbo ministrai, pareiškė nebepalaikantys premjero. Jie prisijungė prie mažiausiai dešimties savo kolegų vyriausybėje, jau palikusių postus arba pateikusių atsistatydinimo pareiškimus.

