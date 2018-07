Alexandre'as Benalla ir Vincent'as Crase'as buvo apkaltinti „grupiniu smurtu“, informavo Paryžiaus prokuratūra.

Be to, neteisėtu atvaizdų pasisavinimu ir profesinio slaptumo pažeidimu buvo apkaltinti trys policijos aukšto rango pareigūnai, kurių įgaliojimai buvo sustabdyti dėl įtarimų, jog jie neteisėtai davė A. Benalla per minimus incidentus stebėjimo kamerų įrašytą medžiagą, kad padėtų jam pasiteisinti.

Prezidentas skandalo viešai dar nekomentavo. Bet po sekmadienį vakare Eliziejaus rūmuose įvykusio ministrų pasitarimo vienas E. Macrono patarėjas sakė, kad prezidentas A. Benalla bylos faktus „laiko nepriimtinais“.

Šaltinis pridūrė, kad E. Macronas šiuo klausimu pakalbės „tada, kai manys esant būtina“, ir kad jis pažadėjo neleisti „nebaudžiamumo“.

26-erių A. Benalla gegužės mėnesį dviem savaitėms buvo nušalintas nuo pareigų, nurodė prezidentūra. Vis dėlto jis toliau rodydavosi E. Macrono saugumo komandoje.

Opozicija kaltina E. Macroną, kuris į valdžią atėjo pažadėjęs sugrąžinti skaidrumą ir sąžiningumą aukščiausiam šalies postui bei užtikrinti „atsakomybės respubliką“, dangstant A. Benalla.

Penktadienį E. Macronas atleido dabar jau buvusį savo saugumo padėjėją.

Skandalą sukėlusiame vaizdo įraše, nufilmuotame išmaniuoju telefonu, galima matyti, kaip per Gegužės 1 dienos demonstraciją, stebint riaušių policijai, policijos šalmą dėvintis A. Benalla muša protestuotoją.

Papildomai A. Benalla buvo apkaltintas dėl to, kad apsimetė policijos pareigūnu, ir bendrininkavo neteisėtai panaudojant saugumo kamerų nufilmuotą medžiagą.

Pirmadienį parlamente turi liudyti šalies vidaus reikalų ministras Gerard'as Collomb'as. Kai kurie parlamentarai perspėja, kad reikalaus jo atsistatydinimo, jei jis žinojo apie minimą incidentą, bet tylėjo.