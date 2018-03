Pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, M. Pompeo „fantastiškai susitvarkys“ naujose pareigose. Jis padėkojo Tillersonui už tarnybą, taip pat paskelbė naują CŽA vadovę. Ja tapo Gina Haspel - pirmoji moteris, pasiūlyta šioms pareigoms.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018