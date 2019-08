Iš pakilusio lėktuvo ėmė byrėti nuolaužos: jos krito kaip kulkos

Vietiniams pranešus apie „šimtus 20 cm ilgio gabaliukų“, nukritusių iš Norvegijos oro linijų bendrovei priklausančio lėktuvo, kai jis šeštadienį pakilo iš Romos Fjumičino oro uosto, pradėtas tyrimas.

„Jie krito kaip kulkos. Mano marškiniai užsidegė!“ – Italijos laikraščiui „Il Messaggero“ pasakojo vienas liudininkas.

Dauguma nuolaužų nukrito dirbtinėje saloje Isola Sacra ir nemaloniai nustebino jos gyventojus.

Norwegian 787 engine failure debris causes damage to cars shortly after takeoff from Roma-Fiumicino Airport. https://t.co/T5ezjpdUbF pic.twitter.com/qqhU7pN7NP