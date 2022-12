Rusijos televizijos kanalas „Labytnangi TV“ pašalino neseniai paskelbtą interviu su Rusijos kareiviu M. Radyginu, kuris buvo išlaisvintas apsikeitus belaisviais, praneša focus.ua.

Vyras pasakojo, kad ukrainiečiai laikėsi Ženevos konvencijos, tris kartus maitindavo ir duodavo higienos priemonių. Apie tai rašo portalas „Mediazona“.

Interviu su M. Radyginu buvo paskelbtas televizijos kanalo paskyroje socialiniame tinkle VK, tačiau po to, kai žurnalistė Ana Česova tviteryje parašė keletą žinučių apie interviu, jis buvo pašalintas. Visgi interneto naudotojai spėjo išsaugoti vaizdo įrašą ir jį paviešino „YouTube“.

Interviu metu Labytnangio, Rusijos Federacijos (RF) Jamalo Nencų autonominėje apygardoje esančio miesto, gyventojas pareiškė, kad jam buvo likę vos keturi mėnesiai iki pensijos ir jis nusprendė dalį šio laikotarpio praleisti dalyvaudamas plataus masto įsiveržime į Ukrainą. M. Radyginas pasirašė trumpalaikę tarnybos sutartį ir po mokymų buvo paskirtas į užnugarį, o vėliau jį ir kitus kartu tarnavusius karius nusiuntė Charkivo kryptimi.

Anot M. Radygino, vykdant užduotį netoli Charkivo, rusų kariai „išsilakstė kas sau“ ir pradėjo slėptis namų rūsiuose, o jis ir trys kiti kariai buvo sužeisti. Paskui Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojai juos paėmė į nelaisvę.

Ruso teigimu, iš pradžių jis buvo laikomas Charkivo tardymo izoliatoriuje, po to buvo perkeltas į Kyjivo belaisvių centrą, kur gyveno su kitais 150 karių.

M. Radyginas atskleidė, kad minėtame centre belaisvius maitindavo tris kartus per dieną, duodavo higienos priemonių, o už nustatytos tvarkos pažeidimus liepdavo daryti pritupimus ir atsispaudimus.

Be to, kaip teigė M. Radyginas, belaisviams teko išmokti Ukrainos himną, dainą apie S. Banderą ir Sofijos Rotaru kūrinį „Červona ruta“.

Rusas taip pat papasakojo, kad belaisviai buvo stebimi vaizdo kameromis, prie kurių prieigą turėjo užsienio žurnalistai.

„Domėjosi, kokios mūsų sąlygos, maitinimas, kodėl čia atvykome. Jie laikosi Ženevos konvencijos, netgi ją mums perskaitė, išvardijo mūsų teises ir t. t. Ten viskas stebima tiesiogiai, jie sakė, kad mus mato“, – kalbėjo jis.

Išlaisvintas M. Radyginas ir kiti rusų kariai buvo laikomi Maskvos centre esančiose kareivinėse, kur buvo apklausinėjami tris savaites.

Gruodžio mėnesio pradžioje iš rusų nelaisvės pavyko sugrąžinti 60 Ukrainos karių, tarp kurių buvo ir vyrų, ir moterų.