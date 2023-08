Iš Maskvos išskrido kitas su Prigožinu siejamas lėktuvas

„Šiuo metu lėktuvas Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, kurio registracijos numeris RA-02748, skrenda į Baku. Lėktuvas pakilo 15.24 iš Maskvos Vnukovo oro uosto ir patraukė į pietus“, – sakoma grupės pranešime.

Kaip rašo „Belaruskij Hajun“, šis lėktuvas taip pat siejamas su J. Prigožino struktūromis, tačiau skirtingai nei kiti, į Baltarusiją niekada neskrido.

Another plane connected with Prigozhin is flying to Azerbaijan right now: Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 business jet (reg. number RA-02748) is flying to Baku.

At 15:24, the plane left Vnukovo airport in Moscow and flew to the south.