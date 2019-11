Iš lėktuvo iškritusio vyro istorijoje – dramatiškos detalės

Primename, kad birželio 30-ąją Pietų Londone, Offerton Street gatvėje esančio namo kieme iš dangaus nukrito žmogaus kūnas: jis praskriejo visai netoli namo gyventojo, kuris tuo metu sode gulėjo ant išskleidžiamos kėdės ir skaitė knygą.

Kūnas, anot liudininko, buvo sušalęs į ledą, jis į miltus sutrupino sode nutiesto betoninio tako dalį, o vejoje išmušė apie metro gylio kraterį.

Tai įvyko praėjus gal 20 sekundžių po to, kai virš namo praskrido į Heathrow oro uostą besileidžiantis oro linijų „Kenya Airways“ lėktuvas.

Morning! In south London today - reporting on the ‘stowaway’ who fell 3,500 feet to his death from the landing gear of a passenger plane - straight into someone’s back garden in Clapham. @GMB pic.twitter.com/345kAXZG3i