Pradinėse policijos ataskaitose buvo nurodyta, kad C. Wiegand iškrito iš savo senelio rankų „Royal Caribbean“ kruiziniame laive „Freedom of the Seas“, tačiau mergaitės šeimos nariai nesutinka su tokia išvada.

Chloe šeimos pasamdytas Majamyje dirbantis advokatas Michaelis Winklemanas sakė, kad senelis mergaitę pastatė ant palangės vaikų zonoje, tačiau nežinojo, kad langas buvo praviras.

C. Wiegand tėvas yra policijos pareigūnas Saut Bende, Indianos valstijoje.

„Senelis pakėlė mergaitę ir pastatė ant turėklų, kur, jo manymu, įrengtas apsauginis stiklas, tačiau jokio stiklo nebuvo, – pasakojo tėvas. – Chloe nusprendė trinktelėti į stiklą, kaip darydavo čiuožyklose, ir nukrito.“

M. Winklemanas nurodė, kad Chloe mėgo būti prie langų ir žiūrėti, kas vyksta kitoje pusėje ir kad „Royal Caribbean“ turėjo geriau užtikrinti saugumą.

„Kurių galų palikti atvirą langą vaikams skirtoje zonoje?“ – stebėjosi jis.

„Tai didelis pavojus, tačiau nebuvo jokio įspėjimo, jokio ženklo, nieko“, – sakė jis.

Žuvusi mažylė buvo vos 18-os mėnesių amžiaus.

„Royal Caribbean“ atstovai neužsiminė apie jokius kaltinimus aplaidumu ir sakė, kad yra „nepaprastai nuliūdę“ bei „nuoširdžiai užjaučia mergaitės šeimą“.

„Nurodėme savo priežiūros komandai padėti Chloe šeimos nariams visais įmanomais būdais, – teigiama įmonės pranešime spaudai. – Gerbdami jų privatumą, neplanuojame pateikti daugiau informacijos apie incidentą.“

Šeimos pasamdytas advokatas pareiškė, jog „Royal Caribbean“ turi atsakyti už Chloe mirtį. Jo teigimu, įmonės kaltė yra akivaizdi.

„Neabejoju, kad „Royal Caribbean“ bus pateikti rimti kaltinimai. Padarysiu viską, kas mano galioje, jog priversčiau įmonę atsakyti už nelaimę, įvykusią dėl jos aplaidumo“, – sakė advokatas.

Nepaisant šio incidento, Tarptautinė kruizinių laivų asociacija paskelbė, kad per pastarąjį dešimtmetį incidentų, kuomet keleiviai iškrenta už borto, sumažėjo 35 proc., nors kruizinių laivų talpumas keleivių atžvilgiu padidėjo 55 proc. Kasmet už borto iškrenta maždaug du tuzinai žmonių.

Kruizinis laivas išplaukė į savaitės trukmės kelionę po Karibus, o Chloe šeimos nariai pasiliko Puerto Rike, kur netrukus bus pradėtas mažylės mirties tyrimas.

Saut Bendo meras ir Demokratų partijos kandidatas į prezidentus Pete’as Buttigiegas bei miesto policijos nuovada pareiškė užuojautą.

„Visas miestas liūdi dėl siaubingos nelaimės, nusinešusios pareigūno Wiegando dukrytės gyvybę“, – „Twitter“ rašė P. Buttigiegas.

„Saut Bendo policijos nuovada reiškia nuoširdžiausią užuojautą pareigūnui Alanui Wiegandui ir jo šeimos nariams šiuo sunkiu metu, Puerto Rike tragiškai žuvus jų vaikui. Nuovada prašo bendruomenės melstis už Wiegandų šeimą ir gerbti jos privatumą.“