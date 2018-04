IS kovotojai kapituliuoja po savaitės, kai Sirijos režimą palaikančios pajėgos suintensyvino IS kontroliuojamo Hadžar al Asvado rajono ir Jarmuko palestiniečių pabėgėlių stovyklos atakas Damaske. Provyriausybinės pajėgos bombardavo šiuos rajonus ir apšaudė juos artilerijos ugnimi, pranešė kariuomenės naujienų portalas „Central Military Media“. Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra perspėjo, kad išaugusi smurto banga kelia grėsmę 12 tūkst. palestiniečių pabėgėlių stovykloje – palestiniečiams, kurie atvyko į Siriją nuo 1948 metų, ir jų palikuonims. Kovotojai gali pasirinkti, ar pasilikti ir nebesipriešinti vyriausybei, ar pasitraukti autobusais į IS kontroliuojamą teritoriją rytinėje Sirijos dalyje esančioje dykumoje, pranešė valstybinė naujienų agentūra SANA. Kada prasidės kovotojų perkėlimas, nepranešama. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ informavo, kad po pranešimo apie pasiektą susitarimą abiejuose rajonuose yra „santykinai ramu“. 2012 metais Sirijos sukilėliai ir į jų pusę iš režimo pajėgų perėję kariai perėmė Jarmuko stovyklos kontrolę iš vyriausybės pajėgų, reaguodami į valstybės saugumo pajėgų bandymą užgniaužti antivyriausybinius protestus. Vyriausybę palaikančios pajėgos, tarp kurių buvo ir jas palaikančių palestiniečių grupuočių, pradėjo stovyklos apsiaustį, iki 2014 metų atkirto maisto ir vandens tiekimą, ją dažnai bombarduodavo ir apšaudydavo. Daugelis stovyklos gyventojų pasitraukė į kaimyninius rajonus ir iš 200 tūkst. anksčiau ten gyvenusių žmonių liko vos keletas tūkstančių, neskaičiuojant IS kovotojų, užėmusių stovyklą po susirėmimų su sukilėliais 2015 metais. Ketvirtadienį vienas Damaske įsikūręs palestiniečių pareigūnas Khaledas Abdelmajidas sakė, kad valdžia nurodė kovotojams per dvi dienas palikti Jarmuką ir Hadžar al Asvadą, kurių kontrolę perima vyriausybė.

