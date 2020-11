IS kovotojai per susirėmimus Sirijos dykumoje nukovė 11 Damaskui lojalių karių

Mobilūs IS daliniai ir toliau aktyviai veikia šioje dykumoje, nors džihadistai pernai kovą prarado paskutinių savo „kalifato“ teritorijų kontrolę.

Grupė IS kovotojų trečiadienį užpuolė sirų režimo vilkstinę, dislokuotą dykumoje, siekiant ieškoti džihadistų slėptuvių, informavo Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Jos duomenimis, per vėlesnius susirėmimus žuvo mažiausiai 11 vyriausybę palaikančių kovotojų ir karių, įskaitant vieną sirų generolą.

Dar maždaug 17 provyriausybinių kovotojų buvo sužeisti per kautynes, įsiplieskusias maždaug už 70 km į pietvakarius nuo Majadino miesto.

Nuo kovo mėnesio per pavienius susirėmimus, daugiausia Sirijos dykumoje, žuvo jau daugiau nei 980 režimo karių ir 140 juos palaikančių Irano remiamų kovotojų, taip pat per 530 IS džihadistų, nurodo SOHR.

2014 metais IS buvo užėmusi daug Sirijos ir Irako teritorijų ir įkūrusi ten protovalstybę. Tačiau po kelių tarptautinių karinių kampanijų džihadistams teko pasitraukti iš tų teritorijų.

Rugpjūtį IS prisiėmė atsakomybę už ataką, per kurią netoli Eufrato slėnio miesto Deir az Zoro žuvo vienas Rusijos generolas.