IS kovotojai evakuojami iš pietinės Damasko dalies, sako stebėtojai papildyta

Paliaubos tarp Sirijos vyriausybės pajėgų ir džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojų pietinėje Damasko dalyje jau trunka 24 valandas, sekmadienį pranešė stebėsenos organizacija. Be to, pasirodė pranešimų, kad kovotojams buvo leista išvykti.