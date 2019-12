Kim Jong Unas per sekmadienį vykusį valdančiosios Darbininkų partijos Centro komiteto posėdį taip pat „visapusiškai ir nuodugniai išanalizavo“ problemas, kylančias stengiantis atgaivinti Šiaurės Korėjos stringančią ekonomiką. Be to, jis užbrėžė tikslų siekiant „skubiai pataisyti grėsmingą padėtį, kurioje atsidūrė pagrindiniai pramonės sektoriai“, informavo Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

Šeštadienį prasidėjęs partijos Centrinio komiteto plenarinis posėdis yra atidžiai stebimas, tvyrant nerimui, kad Kim Jong Unas gali nutraukti aklavietėje atsidūrusias derybas su JAV, taip pat nuspręsti pereiti prie labiau konfrontacinės politikos ir atsisakyti Šiaurės Korėjos savanoriškai įsivesto moratoriumo branduolinių ir didelio nuotolio ginklų bandymams.

Pchenjanas nurodė, kad susitikimas, kuris turėtų tęsis dar bent vieną dieną, skirtas diskusijoms, kaip įveikti „virtinę varginančių išbandymų ir sunkumų“.

Spėjama, kad Kim Jong Unas, anksčiau perspėjęs, kad jo šalis pasuks „nauju keliu“, jei Vašingtonas toliau taikys sankcijas ir spaudimą, trečiadienį savo Naujųjų metų kalboje paskelbs apie svarbius politikos pokyčius.

KCNA reportaže neminima jokių per posėdį priimtų sprendimų ir konkrečių Kim Jong Uno komentarų apie Jungtines Valstijas.

Šiaurės korėjiečių valstybinis laikraštis „Rodong Sinmun“ paskelbė Kim Jong Uno nuotraukų, kuriose matyti, kaip baltus marškinius dėvintis ir akinius užsidėjęs lyderis skaito kalbą iš pakylos, šimtams vyriausybės ir kariuomenės pareigūnų užrašinėjant jo komentarus.

„Pabrėždamas poreikį imtis teigiamų puolamojo pobūdžio priemonių, siekiant visiškai užtikrinti šalies suverenitetą ir saugumą, kaip to reikalauja dabartinė padėtis, [Kim Jong Unas] atkreipė dėmesį į KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) užsienio reikalų, ginkluotės pramonės ir ginkluotųjų pajėgų pareigas“, – nurodoma agentūros reportaže anglų kalba.

KCNA reportaže korėjiečių kalba pažymima, kad Kim Jong Unas paragino imtis „aktyvių puolamojo pobūdžio“ priemonių.

Tuo metu Pietų Korėjos suvienijimo ministerijos atstovas Lee Sang-minas pareiškė, kad Seulas atidžiai stebi Šiaurės Korėjos partijos posėdį, bet nespėliojo, ką turėtų reikti Pchenjano režimo vadovo raginimas imtis „puolamojo pobūdžio“ saugumo priemonių.

Pietų Korėjoje įsikūrusio privataus Sejongo instituto vyresnysis analitikas Cheong Seong-changas pažymėjo, kad tai buvo pirmas kartas nuo 1990 metų, kai valdant Kim Jong Unui partijos Centrinio komiteto plenarinis posėdis truko ilgiau kaip dvi dienas.

Kim Jong Unas turi skubiai imtis svarbių pokyčių savo politikoje, atsižvelgdamas į skaudžias JAV iniciatyva paskelbtas sankcijas ir spaudimą bei tarptautines pastangas apriboti Šiaurės Korėjos darbo jėgos eksportą, užkraunančias dar didesnę naštą Šiaurės Korėjos sužlugdytą ekonomiką, mano ekspertas.

Taip pat tikėtina, kad Šiaurės Korėjos lyderis per partijos susitikimą vėl patvirtino įsipareigojimą stiprinti branduolinių ginklų ir raketų programą, kadangi per šeštadienį vykusį posėdį buvo pastebėtas šalies kariuomenės strateginių pajėgų vadas, sakė Cheong Seong-changas.

Kim Jong Unas per pastaruosius dvejus metus dalyvavo trijuose aukščiausio lygio susitikimuose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tačiau abiejų šalių diplomatinės pastangos nedavė beveik jokio rezultato, išskyrus miglotą įsipareigojimą siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos.

Per vėliausią šių susitikimų, įvykusį birželį, abu lyderiai sutiko atnaujinti derybas. Spalio mėnesį Švedijoje buvo surengtas darbo lygio susitikimas, tačiau jis žlugo, šiaurės korėjiečių delegacijai apkaltinus savo kolegas amerikiečius laikantis „senos pozicijos ir požiūrio“.

Pchenjanas anksčiau šį mėnesį pareiškė atlikęs du „svarbius“ bandymus savo ilgojo nuotolio raketų leidimo komplekse. Tai paskatino spėliones, kad Šiaurės Korėja vysto naujos rūšies didelio nuotolio raketas arba ruošiasi iškelti į orbitą palydovą.