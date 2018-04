„Po daugiau nei savaitės atgavau sąmonę, esu labai laiminga, galėdama pasidžiaugti, jog kiekvieną dieną vis labiau stiprėju. Dėkoju, kad domitės mano reikalais, ačiū už visas gero linkinčias palaikymo žinutes“, – rašoma jos pareiškime.

Yulia Skripal thanks people of Salisbury and hospital staff https://t.co/t6BO7UFzye pic.twitter.com/2raifFQafB — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 5, 2018

„Noriu padėkoti daug žmonių, kurie prisidėjo prie mano atsigavimo, ypatinga padėka Solsberio žmonėms, kurie man ir tėvui ištiesė pagalbos ranką. Labai noriu padėkoti ir Solsberio rajono ligoninės personalui už profesionalią priežiūrą ir rūpestį. Visas šis laikotarpis labai sunkus, daug neaiškumų, viliuosi, kad gerbsite mūsų privatumą šiuo nelengvu metu“, – toliau dėstoma pranešime.

Apie savo tėvo būklę moteris neužsimena.

Julijos Skripal giminaitė tikina sulaukusi jos skambučio

S. Skripalio giminaitė teigia telefonu bendravusi su jo dukra Julija – tai esą buvo pirmasis jos pokalbis su išoriniu pasauliu po to, kai pabudo iš komos, į kurią paniro kovo 4 dieną apnuodyta cheminiu ginklu.

„Ji sakė, kad viskas gerai, jog jaučiasi visai gerai. Galiu pasakyti tik tiek“, – „The Guardian“ telefonu iš Maskvos sakė Viktoria Skripal.

V. Skripal taip pat sakė, kad neilgai trukus jų telefoninio pokalbio išrašą paskelbs Rusijos naujienų agentūros.

„Net ir angliškai“, – pridūrė ji. Pokalbis esą įvyko balandžio 5 d.

Rusijos televizija skelbia, kad J. Skripal savo giminaitei sakiusi, kad „viskas gerai, viskas taisosi, visiems jau geriau“, informuoja „Reuters“.

Paklausta apie tėvo būklę, J. Skripal esą atsakė, kad „viskas gerai, jis ilsisi, miega“.

S. Skripalio brolio dukra Viktoria sako artimiausiomis dienomis ketinanti vykti į Londoną ir pabandysianti Juliją parsivežti atgal į Rusiją.

My quick English transcript of phone call between Viktoria Skripal and her Yulia played on Russian television. Audio is here: https://t.co/iWcBNQbiLL pic.twitter.com/LkZI6MQgZz

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 5, 2018