Šįkart tarp varžomųjų priemonių bus draudimas teikti Rusijai užsienio pagalbą, parduoti ginkluotės ir finansuoti tokius sandorius, atsisakymas teikti JAV valstybines paskolas ir draudimas eksportuoti į šią šalį dvejopos paskirties prekes ir technologijas. Numatoma, kad bus nutraukta bet kokia Rusijai teikiama pagalba, išskyrus humanitarinę pagalbą, maisto produktų ir žemės ūkio produktų tiekimą. Valstybės departamentas nurodė, kad sankcijos įsigalios nuo rugpjūčio 27 d., remiantis įstatymu dėl ginkluotės eksporto kontrolės. Be to, jokie JAV vyriausybės departamentai ir agentūros, įskaitant Eksporto ir importo banką, neteiks Rusijai jokių paskolų, kredito garantijų ir neteiks finansinės pagalbos. Rusijai taip pat nebus parduodama jokių gynybos paskirties prekių ir paslaugų, įskaitant projektavimo ir statybos paslaugas. Nebus išduodamos ir licencijos eksportuoti į Rusiją bet kokias prekes, įtrauktas į JAV ginkluotės sąrašą. Susiję straipsniai: Johnas Boltonas atvyksta į Ukrainą: netoleruosime Rusijos kišimosi JAV ragina Rusiją nedelsiant paleisti kalinamą ukrainiečių režisierių Sencovą Valstybės departamentas pažymėjo, kad vadovaujantis JAV nacionalinio saugumo interesais sankcijos iš dalies nebus taikomos teikiant licencijas vyriausybės struktūrų bendradarbiavimui kosmoso ir komercinių kosminių skrydžių srityje, tačiau dėl kiekvieno atvejo bus sprendžiama atskirai. Tačiau sankcijos paveiks nacionalinio saugumo požiūriu jautrių prekių ir technologijų eksportą į Rusiją.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.