„Artimiausioje ateityje nematau aplinkybių tokiam susitikimui įvykti“, – sakė J. Boltonas, kurį citavo JAV žiniasklaida. Jis paaiškino, kad susitikimas nebus įmanomas, kol Rusija negrąžins Ukrainai per incidentą prie aneksuoto Krymo krantų sulaikytų ukrainiečių karo laivų ir jūreivių. JAV ir Rusijos lyderių susitikimas turėjo įvykti Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikimo Argentinoje, kuris vyko nuo lapkričio 30-osios iki gruodžio 1-osios, kuluaruose, tačiau paskutinę minutę D. Trumpas jį atšaukė. Tuomet Vašingtonas sakė, kad kai tik bus išspręstas incidentas Kerčės sąsiauryje, susitikimas galės įvykti. Sprendimą atšaukti susitikimą D. Trumpas priėmė po pokalbių su J. Boltonu, valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo ir Baltųjų rūmų administracijos vadovu Johnu Kelly. Susiję straipsniai: Amerikiečių ekspertai: Rusija Ukrainoje planuoja sukelti masinę isteriją JAV Senatas balsavo, kad būtų nutraukta JAV karinė parama Jemeno karui Lapkričio 25 dieną Rusijos pasieniečiai Kerčės sąsiauryje netoli Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus, plaukusius iš Juodosios jūros į Azovo jūrą. Per incidentą 24 įgulų nariai buvo sulaikyti; trys jų yra sužeisti. Laivai buvo nulydėti į Kerčę. Federalinė saugumo tarnyba (FST) iškėlė 24 ukrainiečių jūreiviams baudžiamąją bylą dėl „neteisėto sienos kirtimo, kurį įvykdė grupė žmonių pagal išankstinį sąmokslą arba organizuota grupė, arba (dėl neteisėto sienos kirtimo) panaudojant prievartą ar grasinant ją panaudoti“. Simferopolio ir Kerčės teismai nusprendė, kad visi 24 ukrainiečių jūreiviai turi būti areštuoti iki 2019 metų sausio 25 dienos. Lapkričio 30-osios naktį 21 jūreivis buvo pervežtas į Maskvos Lefortovo tardymo izoliatorių, o trys sužeisti jūreiviai – į Maskvos tardymo izoliatoriaus „Matroskaja tišina“ medicinos bloką. Kijevas sulaikytus jūreivius vadina karo belaisviais, bet FST pareiškė, kad jų negalima laikyti karo belaisviais, nes jie kaltinami kriminaliniu nusikaltimu, o Rusija ir Ukraina nekariauja.

3 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.