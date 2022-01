Iš Ispanijos – raginimas visai Europai imtis pokyčių dėl COVID-19

Toks pokytis reikštų, jog COVID-19 būtų imtas vertinti kaip endeminė, o ne pandeminė liga, pirmadienį sakė Ispanijos premjeras ir pridūrė, kad nuo pandemijos pradžios aukų skaičius dramatiškai sumenko.

„Manau, kad jau turime sąlygų atsargiai, lėtai ir atsakingai techniniame ir sveikatos priežiūros profesionalų lygyje pradėti diskusijas, galbūt netgi Europos lygyje. Galbūt metas pradėti vertinti šios ligos evoliuciją kitu kampu, remiantis kitais parametrais, nei kad naudojamės dabar“, – „Cadena SER“ kalbėjo Ispanijos ministras pirmininkas.

Ispanijos premjeras patvirtino lyderio pozicijas užimančio dienraščio „El País“ publikacijoje skelbiamą informaciją, kad pagal naują stebėsenos sistemą, sukurtą Ispanijos sveikatos priežiūros specialistų, nebereikėtų fiksuoti kiekvieno naujo susirgimo, o simptomus pajutusiems asmenims nebūtų būtina testuotis, tačiau jie gautų būtiną gydymą.

Cituodamas epidemiologijos pareigūnus, „El Pais“ skelbia, kad planuojama atidžiai parinktas sveikatos priežiūros įstaigas ir profesionalus vienijanti apklausų principu veikianti sistema (primenanti Europoje gripo stebėsenai taikomą), kuri padėtų analizuoti COVID-19 protrūkių evoliuciją, o tai techniškai galėtų būti vadinama „klinikine stebėsena“. Ji pakeistų šiuo metu taikomą „universalios stebėsenos sistemą“.

Ispanijos sveikatos reikalų ministrė Carolina Darias siūlymą aptarė su kai kuriais kolegomis Europos Sąjungoje, paminėjo P. Sanchezas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Ispanijos premjeras taip pat informavo, kad Ispanija šį mėnesį įsigis 344 tūkst. antivirusinių vaistų nuo COVID, kuriuos sukūrė amerikiečių farmacijos gigantas „Pfizer“.

Nepaisant sėkmingos vakcinavimo kampanijos, Ispanija šiuo metu susidūrė su precedento neturinčiu naujų koronaviruso atvejų skaičiaus augimu.

Pirmadienį po ilgų žiemos atostogų šalyje į ugdymo įstaigas sugrįžo apie 8 mln. pradinių ir vyresnių klasių moksleivių.

Nuspręsta protrūkio atveju trumpinti izoliaciją ir švelninti reikalavimus karantinuotis visai klasei, tokiu būdu siekiant išvengti esminių ugdymo įstaigų darbo trukdžių.

ES agentūra: dėl omikron atmainos COVID-19 turi virsti endemine liga

Omikron varianto plitimas turi nulemti COVID-19 virtimą endemine liga, su kuria žmonija gali gyventi, tačiau kol kas ji vis dar yra pandeminė, antradienį paskelbė Europos vaistų agentūra (EVA).

EVA taip pat pareiškė abejonių dėl visos populiacijos skiepijimo ketvirtąja skiepų nuo COVID-19 doze ir sakė, kad stiprinamųjų dozių kartojimas nėra tvari strategija.

„Niekas nežino, kada tiksliai pasieksime tunelio galą, bet mes jį pasieksime“, – žurnalistams sakė Amsterdame įsikūrusios EVA vakcinų strategijos vadovas Marco Cavaleri.

„Didėjant populiacijos imunitetui ir atsiradus omikron [atmainai], greta vakcinavimo formuosis daug natūralaus imuniteto – mes greitai judėsime endemijoms artimesnio scenarijaus link“, – sakė jis, bet pabrėžė: „Neturėtume pamiršti, kad vis dar gyvename pandemijos [sąlygomis].“

M. Cavaleri taip pat atkreipė dėmesį į omikron atmainos plitimo nulemtą didžiulį krūvį sveikatos apsaugos sistemoms.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) anksčiau antradienį sakė, jog tikėtina, kad per ateinančius du mėnesius omikron variantu Europoje užsikrės daugiau kaip pusė žmonių.

PSO taip pat įspėjo, kad skiepų nuo COVID-19 stiprinamųjų dozių kartojimas nėra perspektyvi strategija. Panašiai kalbėjo ir Europos Sąjungos EVA.

„Jei laikysimės strategijos kas keturis mėnesius skiepyti stiprinamosiomis dozėmis, galiausiai potencialiai turėsime problemų dėl imuninio atsako“, – sakė M. Cavaleri.

„Antra, savaime aišku, egzistuoja populiacijos nuovargio dėl nuolatinio skiepijimo stiprinamosiomis dozėmis rizika“, – nurodė jis.

Šalims verčiau reiktų pradėti galvoti apie ilgesnius intervalus tarp stiprinamųjų dozių ir jų derinimą su šaltojo sezono pradžia, panašiai taip, kaip dabar skiepijama nuo gripo, sakė M. Cavaleri.

Atskirai EVA paskelbė, jog tyrimai patvirtino, kad nors omikron atmaina yra užkrečiamesnė, ja užsikrėtusių asmenų hospitalizacijos rizika yra perpus ar net tris kartus mažesnė nei delta atmainos atveju.

Fauci: netrukus gyvenimas su koronavirusu taps įprastas

Nepaisant sparčiai daugėjančių COVID-19 atvejų ir rekordinio skaičiaus hospitalizacijų, JAV artėja prie „slenksčio“, kurį peržengus, prasidės gyvenimas su koronavirusu kaip valdoma liga, antradienį sakė žymiausias šalies mokslininkas Anthony Fauci.

Kalbėdamas Strateginių ir tarptautinių studijų centre (CSIS), JAV nacionalinio alergijų ir infekcinių ligų instituto direktorius teigė, kad pašalinti koronavirusą yra nerealu ir kad „omikron, pasižymintis nepaprastu, beprecedenčiu perdavimo efektyvumo laipsniu, galiausiai susiras praktiškai visus“.

„Nėra būdo išnaikinti šį“ virusą, sakė jis, turint galvoje jo užkrečiamumą, polinkį mutuoti į naujas atmainas ir didelį neskiepytų žmonių skaičių.

Tie, kurie laiku pasiskiepijo naujausiomis vakcinomis, išlieka gerai apsaugoti nuo sunkių padarinių, tačiau vakcinos veiksmingumas nuo infekcijos sumažėjo.

Tačiau „omikronui tai didėjant, tai mažėjant“, tikimasi, kad šalis pradės naują etapą, „kai bendruomenėje bus pakankamai apsaugos, pakankamai vaistų, tai jei kas nors užsikrės ir bus didelės rizikos grupėje, bus labai lengva tą žmogų pagydyti“, – sakė A. Fauci.

„Kai mes ten atsidursime, tai ir bus tas perėjimas, o dabar mes galbūt stovime ant to slenksčio“, – sakė jis, kartu pabrėždamas, kad šiuo metu šalyje fiksuojama beveik milijonas užsikrėtimų per dieną, beveik 150 tūkst. žmonių gydoma ligoninėse ir daugiau nei 1 200 per dieną miršta, todėl „mes dar nesame tame taške“.

Oficialūs duomenys rodo, kad šiuo metu hospitalizacijų dėl COVID-19 yra 145 982, nors manoma, kad nemaža dalis žmonių guldoma į ligonines labiau „su“ liga, o ne dėl jos.