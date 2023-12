IS grupuotė prisiėmė atsakomybę už teroristinį išpuolį Filipinuose

Grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už sekmadienį Filipinų pietuose per katalikų mišias surengtą išpuolį, per kurį, policijos teigimu, žuvo mažiausiai keturi žmonės.