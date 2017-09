„Buvo 5 000 europiečių, kurie kovojo IS gretose Irake ir Sirijoje. 1 500 jų grįžo, o apie 1 000 kovotojų žuvo. Iš maždaug 2 500 europiečių kovotojų, kurie šiandien yra likę Irake ar Sirijoje, daugelis žus kovose arba bus nužudyti IS, nes grupuotė nepakenčia dezertyrų“, - kalbėjo pareigūnas interviu Vokietijos laikraščiui „Welt“. Dar kiti, anot jo, pasitrauks į Somalį ar Jemeną. Ž. De Keršovas teigė nemanąs, kad daug IS kovotojų grįš į Europą. Tačiau kad IS sugrįžėlius būtų galima laiku identifikuoti, esą „būtinai būtinas“ pasikeitimais biometriniais duomenimis ES viduje.

„Mes konstatavome, kad IS strategija pasikeitė“, - pabrėžė ES kovos su teroru įgaliotinis. IS esą neberagina europiečių vykti kovoti į Siriją ar Iraką, o skatina juos rengti atakas juos supančioje aplinkoje. Be to, užuot detaliai planavę atakas, kaip Rugsėjo 11-ąją, teroristai mieliau ryžtasi mažesnėms, tačiau dažnesnėms atakoms, kurioms reikia mažiau logistinių sąnaudų.