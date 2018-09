Iranas yra „silpnesnis už voratinklį ir, su Dievo pagalba, tai, kas ateis, bus blogiau ir nuožmiau“, sakoma organizacijos pareiškime susirašinėjimo programėlėje „Telegram“. Irano pareigūnai dėl šeštadienio atakos Ahvazo mieste, kai žuvo 24 žmonės, įskaitant ketverių metų vaiką ir kitus civilius, kaltino „džihado separatistus“. Atakos Chuzestano provincijos sostinėje taikinys buvo armijos paradas, surengtas minint 1980–1988 metų Irano ir Irako karo pradžią. Šis pasienio regionas, kuriame gyvena didelė etninių arabų bendruomenė, buvo svarbus konflikto mūšio laukas, o 2005 ir 2011 metais jame vyko etniniai neramumai. Irano pareigūnai iš pradžių apkaltino arabų separatistus, atsakingus už ankstesnius neramumus, ir sakė, kad juos rėmė JAV sąjungininkai Persijos įlankos regione. Šią versiją parėmė arabų separatistų judėjimo „Ahvazo nacionalinis pasipriešinimas“ atsakomybės prisiėmimo pareiškimas, paskelbtas netrukus po parado užpuolimo. Tačiau IS taip pat greitai prisiėmė atsakomybę, o vėliau paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje esą matyti atakos vykdytojai. Trečiadienį paskelbtame trijų minučių garso įraše šios sunitų džihadistų grupuotės atstovas Abu Hassanas al Muhajiras sakė, kad Iranas dar „neatsigavo po šio baisaus sukrėtimo, kuris, Dievui panorėjus, nebus paskutinis“. Šiitų dominuojamo Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei pirmadienį užpuolikus susiejo su Iraku ir Sirija, kur kažkada buvo svarbių IS bastionų. „Šį niekingą poelgį įvykdė žmonės, kuriems padeda amerikiečiai, kai jie atsiduria spąstuose Sirijoje ir Irake, ir kuriems užmokėjo Saudo Arabija ir (Jungtiniai) Arabų Emyratai“, – sakė ajatola, kurio žodžiai buvo cituojami jo interneto svetainėje. 2017 metų birželio 7 dieną Teherane 17 žmonių žuvo, o dar dešimtys buvo sužeisti per koordinuotas atakas prieš parlamentą ir revoliucijos lyderio ajatolos Ruhollah Khomeini kapą. Tai buvo pirmas išpuolis Irano teritorijoje, už kurį atsakomybę prisiėmė IS.

