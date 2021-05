Iš Gazos Ruožo vėl lekia raketos: po Izraelio aviacijos smūgio sugriuvus 12 aukštų pastatui „Hamas“ surengė masinę ataką

Pasak kai kurių pranešimų, Tel Avive tuojau po pavojaus paskelbimo pasigirdo sprogimų.

Izraelio aviacijos smūgis antradienį sugriovė 12 aukštų pastatą Gazoje, kuriame buvo palestiniečių anklavą kontroliuojančio islamistų judėjimo „Hamas“ kelių aukšto rango vadų biurai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Hamas rockets barraging towards Tel Aviv pic.twitter.com/ptINGvNTNz — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2021

Netoli jūros kranto buvęs pastatas per antskrydį buvo visiškai sunaikintas, pranešė Gazos Ruože esantys AFP reporteriai.

Tuojau po to „Hamas“ paskelbė paleidęs į Tel Avivą 130 raketų, atsakydamas į izraeliečių aviacijos smūgį.

„Hamas“ sukarintas sparnas – Ezzedine'o al Qassamo brigados – perspėjo atsakysiantis į pastato, buvusio netoli jūros kranto, sunaikinimą ir patvirtino, kad į „Tel Avivą ir jo priemiesčius paleista 130 raketų“.

Crazy video from Israel showing massive rocket barrage being intercepted by Iron Dome. Sky filled with rockets and missiles. #TelAviv #Israel #Gaza

pic.twitter.com/BBULxSWDEF

— FJ (@Natsecjeff) May 11, 2021

„Hamas“ pirmadienį pradėjo masines raketų atakas prieš Izraelį, reaguodamas į Jeruzalėje prie Al Aksos mečetės vykusius didžiulius susirėmimus tarp izraeliečių saugumo pajėgų ir palestiniečių demonstrantų, per kuriuos buvo sužeista šimtai žmonių. Izraelio pajėgos atsakė aviacijos smūgiais, per kuriuos palestiniečių anklave žuvo mažiausiai 28 žmonės, dar per 100 buvo sužeisti.

Žydų valstybėje per palestiniečių raketų atakas žuvo du žmonės, dar 10 buvo sužeisti.