Iš Gazos Ruožo vėl lekia raketos: po Izraelio aviacijos smūgio sugriuvus 12 aukštų pastatui „Hamas“ surengė masinę ataką

„Hamas“ sukarintas sparnas – Ezzedine'o al Qassamo brigados – perspėjo atsakysiantis į pastato, buvusio netoli jūros kranto, sunaikinimą ir patvirtino, kad į „Tel Avivą ir jo priemiesčius paleista 130 raketų“.

Tel Avive vakare pradėjo gausti apie galimą ataką iš oro perspėjančios sirenos, o Gazos Ruože pasigirdo paleidžiamų raketų kaukimas, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai ir Izraelio kariškiai.

Dienraštis „The Times of Israel“ pranešė, kad keletas gyventojų Holono mieste į pietus nuo Tel Avivo per šį apšaudymą buvo sužeisti. Pranešime sakoma, kad vieno nukentėjusiojo būklė sunki.

Izraelio policijos atstovas Mickey Rosenfeldas sakė AFP, kad Holone viena raketa pataikė į tuščią autobusą.

„Hamas“ pirmadienį pradėjo masines raketų atakas prieš Izraelį, reaguodamas į Jeruzalėje prie Al Aksos mečetės vykusius didžiulius susirėmimus tarp izraeliečių saugumo pajėgų ir palestiniečių demonstrantų, per kuriuos buvo sužeista šimtai žmonių. Izraelio pajėgos atsakė aviacijos smūgiais, per kuriuos palestiniečių anklave žuvo mažiausiai 28 žmonės, dar per 100 buvo sužeisti.



Hamas rockets barraging towards Tel Aviv pic.twitter.com/ptINGvNTNz — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2021

Žydų valstybėje per palestiniečių raketų atakas žuvo du žmonės, dar 10 buvo sužeisti.

Gazoje antradienį sugriautą daugiaaukštį pastatą „Hamas“ apibūdino kaip gyvenamąjį namą. Pasak AFP reporterių, jame taip pat buvo kelių „Hamas“ pareigūnų biurai.

Dramatiškai paaštrėjęs konfliktas tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupių Gazos Ruože, ypač „Hamas“ ir „Islamo džihado“, išsivystė kilus dideliems neramumams Jeruzalėje prie Al Aksos mečetės – trečios švenčiausios islamo vietos.

„Hamas“ pirmadienį paleido raketų į Jeruzalę, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad ši ataka reiškia, kad buvo peržengta „raudona linija“ ir kad žydų valstybė „galingai“ atsakys.

Crazy video from Israel showing massive rocket barrage being intercepted by Iron Dome. Sky filled with rockets and missiles. #TelAviv #Israel #Gaza

pic.twitter.com/BBULxSWDEF

— FJ (@Natsecjeff) May 11, 2021

Antradienį premjeras sakė, kad Izraelis dar labiau suintensyvins antskrydžius Gazos Ruože.

Jungtinės Valstijos antradienį dar kartą paragino abi konflikto puses vengti „itin didelį apgailestavimą keliančių“ civilių žūčių.

„Izraelis turi teisę gintis. Tuo pačiu pranešimai apie civilių žūtis yra dalykas, dėl kurio apgailestaujame, ir norėtume, kad tai liautųsi“, – žurnalistams sakė JAV Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

„Nenorime matyti provokacijų. Provokacijos, kurias matėme, lėmė itin didelį apgailestavimą keliančias žūtis“, – pridūrė jis.