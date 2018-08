Dvi iš aštuonių paleistų raketų arba minosvaidžio sviedinių buvo numušti, sakoma kariškių „Twitter“ pranešime. Per šią ataką Sderoto mieste, esančiame netoli Gazos Ruožo šiaurinės sienos, vienas žmogus buvo sužeistas, paskelbė Izraelio televizija. Reportaže matyti raketų apgadintas namas ir automobiliai.

