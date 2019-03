Iš Gazos Ruožo paleista raketa vidurio Izraelyje sužeidė 7 žmones

Būgštaujama, kad šis išpuolis gali išprovokuoti naują konfrontaciją prieš ateinantį mėnesį Izraelyje vyksiančius rinkimus. Į šiaurės rytus nuo Tel Avivo esančio Šarono gyvenamojo rajono gyventojai atsibudo nuo sirenų gausmo ir nuskubėjo į slėptuvę. Kiek vėliau driokstelėjo garsus sprogimas. Izraelio kariuomenė pranešė nustačiusi, kad raketa buvo paleista iš Gazos Ruožo. Anot izraeliečių policijos, raketa pataikė į privatų namą kiek šiauriau Kfar Sabos miesto esančioje Mišmereto bendruomenėje ir jį sugriovė. Izraelio pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ informavo, kad pagalba suteikiama septyniems žmonėms, įskaitant dvi sunkiai sužeistas moteris. Kiti nukentėjusieji, tarp jų – du vaikai ir kūdikis, patyrė lengvų traumų. Ataka buvo surengta 10 dienų po to, kai Izraelio tankiai gyvenamos komercijos sostinės Tel Avivo link buvo paleistos kelios raketos. Tąsyk žydų valstybės kariuomenė sudavė didelio masto atsakomąjį smūgį taikiniams Gazos Ruože, o abi šalys atsidūrė prie naujo konflikto slenksčio. Tačiau Gazos Ruožą kontroliuojantys kovotojai pareiškė, kad raketa buvo paleista atsitiktinai, taigi, greitai buvo atkurta taika. Kaltina „Hamas“ Izraelio kariuomenė pirmadienį apkaltino Gazos Ruožą kontroliuojantį islamistų judėjimą „Hamas“ paleidus raketą, smogusią vienam namui netoli Tel Avivo ir sužeidusią septynis žmones. Kariškiai taip pat nurodė siunčiantys pastiprinimų prie sienos su palestiniečių anklavu. Kariuomenės „Twitter“ žinutėje sakoma, kad raketa buvo paleista iš Rafaho apylinkių Gazos Ruožo pietinėje dalyje ir pataikė į namą vidurio Izraelyje. Kariuomenė pridūrė, kad į teritoriją prie „Hamas“ valdomo anklavo siunčiamos dvi papildomos brigados ir kad vykdoma atsargos karių dalinė mobilizacija, todėl nerimaujama, kad padėtis gali dar labiau eskaluotis. Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už pirmadienį surengtą ataką, bet tikėtina, kad šįkart būtų daug sunkiau paaiškinti ją dar vienu atsitiktiniu paleidimu. Gazos Ruožą kontroliuoja „Hamas“ – Izraelio sunaikinimo siekiantis islamistų judėjimas, turintis daug raketų, galinčių pasiekti Izraelio gilumą. Anklavo teritorijoje veikia ir kitų palestiniečių grupuočių, tokių kaip „Islamo džihadas“ – Irano remiama sukarinta organizacija, taip pat turinti grėsmingą raketų arsenalą. Izraelis laiko „Hamas“ kovotojus atsakingus už visas atakas, surengiamas iš pakrantės anklavo. Izraelis ir „Hamas“ yra aršūs priešai, tris kartus kariavę nuo 2007 metų, kai ši grupuotė perėmė Gazos Ruožo kontrolę. Po vėliausio, 2014 metais įsiplieskusio tokio konflikto periodiškai vykdomi pavieniai karo veiksmai. Pirmadienį smurtas prasiveržė abiems pusėms itin jautriu metu: Izraelyje po 15 dienų vyks visuotiniai rinkimai. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekia perrinkimo per artėjančius įtemptus rinkimus ir gali sulaukti griežtos kritikos iš oponentų, jei pasirodys, kad jis neveiksmingai reaguoja į kovotojų išpuolius. B. Netanyahu šiuo metu lankosi Vašingtone, kur vėliau pirmadienį planuoja susitikti su amerikiečių prezidentu Donaldu Trumpu. Premjero pagrindinis oponentas Benny Gantzas paragino jį nedelsiant sugrįžti į tėvynę ir imtis spręsti kilusią krizę. „Realybė, kurioje „Hamas“ paėmęs Izraelį įkaitu neturi precedento ir nesuvokiama“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė B. Gantzas. „Netanyahu tuoj pat turi surinkti daiktus ir sugrįžti į Izraelį spręsti šį rimtą eskalaciją“, – pridūrė jis. B. Netanyahu vėliau pranešė dėl šios atakos sutrumpinsiantis savo vizitą Jungtinėse Valstijose ir grįšiantis namo. „Dėl saugumo incidentų nusprendžiau sutrumpinti savo vizitą Jungtinėse Valstijose. Po kelių valandų susitiksiu su prezidentu (Donaldu) Trumpu ir tuojau po to grįšiu į Izraelį iš arti vadovauti operacijoms“, – sakoma premjero biuro paskelbtame B. Netanyahu vaizdo pranešime. Tuo metu Gazos Ruože „Hamas“ sulaukė retos viešos kritikos dėl sunkių gyvenimo sąlygų jo teritorijoje. Anklavas šiuo metu išgyvena sunkią ekonomikos krizę, kurią pakurstė Izraelio ir Egipto taikoma blokada, taip pat konkurentų iš Palestiniečių autonomijos įvestos sankcijos bei „Hamas“ vyriausybės neūkiškumas. Gazos Ruožo gyventojai sako nenorintys dar vieno karo su Izraeliu.

