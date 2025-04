Iš garsaus JAV žurnalisto – pribloškiančios istorijos apie Trumpą

Davidas Cay Johnsonas – JAV žurnalistas ir tyrėjas, šalies mokesčių ir verslo teisės ekspertas. Jis tiriamąja žurnalistika užsiima nuo 1973 metų. D. C. Johnsonas savo kaip žurnalisto karjerą pradėjo laikraštyje „Detroit Free Press“, dirbo įtakinguose JAV dienraščiuose „Los Angeles Times“, „The Philadelphia Inquirer“ ir „The New York Times“. Jis parašė dešimtis dokumentinių knygų apie JAV verslą ir mokesčių sistemą. 2001 metais žurnalistas buvo įvertintas prestižine žurnalistams skiriama Pulitzerio premija, kurią jam pelnė publikacijos apie JAV mokesčių įstatymų bazę, lėmusios jos pertvarką. 1992 metais pasirodė pirmoji jo knyga „Sėkmės šventyklos: kaip korporatyvinė Amerika nusipirko žmogžudysčių korporaciją, kad galėtų perimti lošimo namų verslą“ (The Temples of Chance: How America Inc. Bought Out Murder Inc. to Win Control of the Casino Business). Nuo 1988 metų vienu iš pagrindinių jo tyrimų personažų tapo D. Trumpas. D. C. Johnsonas apie dabartinį JAV prezidentą parašė net tris knygas: „Donaldo Trumpo sukūrimas“ (The Making of Donald Trump) 2016 metais, „Viskas dar blogiau, nei galvojate: ką Trumpo administracija daro su Amerika“ (It’s Even Worse Than You Think: What the Trump Administration is Doing to America) 2018 metais ir „Didžioji apgavystė: kaip Donaldas Trumpas apvogė Ameriką ir susikrovė turtus sau ir savo šeimai“ (The Big Cheat: How Donald Trump Fleeced America and Enriched Himself and His Family) 2022 metais. Ročesterio technologijų institute J. C. Johnsonas nuo praeito rudens dėsto teisės praktiką.