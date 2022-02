Iš Donbaso pradėti evakuoti gyventojai, skelbiama apie nugriaudėjusį sprogimą

Pirmiausia evakuojami Donecko 1-osios internatinės mokyklos našlaičiai, juos išveža autobusais.

Rusijos žiniasklaidoje taip pat pasirodė pranešimų apie Donecko centre nugriaudėjusį galingą sprogimą.

Apie tai skelbia „RIA Novosti“, cituodama korespondentą. Sprogimas neva įvyko už keleto dešimčių metrų nuo DLR vadovybės pastato.

Anksčiau socialiniuose tinkluose pasirodė Donecko gatvėse padarytų vaizdo įrašų, kuriuose girdėti kaukiančios sirenos.



Įvairiuose „Telegram“ kanaluose publikuojami vaizdo įrašai ir nuotraukos, kuriuose matyti, kaip žmonės stovi eilėse prie bankomatų ar rikiuojasi prie degalinių.

Tačiau Rostovo srities ir Donbaso pasienyje esančių trijų gyvenviečių administracijų vadovai portalo znak.com korespondentui pareiškė, kad iš regiono vadovybės iki šiol negavo jokių oficialių įsakymų dėl pabėgėlių iš DLR ir „Luhansko liaudies respublikos“ (LLR) priėmimo.

Locals in Donetsk are sharing photos of the long lines at ATMs around town after the evacuation orders + sirens started sounding

