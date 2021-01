Iš aukščiausių JAV generolų – retas įspėjimas kariams

„Kaip kariai privalome įkūnyti šalies vertybes ir idealus, – ginkluotosioms pajėgoms skirtame pranešime rašė keturių žvaigždžių karininkai, sudarantys Generalinį štabą. – Bet koks veiksmas bandant suardyti Konstitucinį procesą prieštarauja ne tik mūsų tradicijoms, vertybėms ir priesaikai, bet ir įstatymui.“

Šis pranešimas yra ypatingas tuo, kad jį kartu parengė visi vyriausieji JAV kariuomenės generolai, o taip nutinka retai, skelbia „Politico“.

Generalinio štabo pirmininkas generolas Markas Milley pastaraisiais mėnesiais itin kruopščiai stengėsi nevelti kariuomenės su politika, nes sulaukė neigiamos reakcijos, šią vasarą su prezidentu Donaldu Trumpu perėjęs Lafayette’o aikšte, kai teisėsaugos pareigūnai prievarta išvaikė joje taikiai protestavusius žmones.

