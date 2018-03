Anksčiau antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad atleidžia R. Tillersoną iš valstybės sekretoriaus pareigų. R. Tillersonas savo atsisveikinimo kalboje sakė, kad JAV pastangos daryti spaudimą Šiaurės Korėjai suveikė geriau nei buvo tikėtasi. Jis nurodė, kad savo pareigas pavaduotojui Johnui Sullivanui perduos dar iki antradienio darbo dienos pabaigos. Susiję straipsniai: Tillersonas iš pareigų pasitrauks kovo 31 dieną Po komentaro apie Tillersono atleidimą iš posto traukiasi jo pavaduotojas Buvęs naftos kompanijos „ExxonMobil“ vadovas teigė, jog oficialiai Valstybės departamentą paliks kovo 31 dieną, kad būtų sklandžiai įgyvendintas posto perdavimas Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriui Mike'ui Pompeo. R. Tillersonas nereagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, esą jis apie savo atleidimą sužinojo iš D. Trumpo „Twitter“ žinutės, tačiau nurodė, kad jau kalbėjosi su prezidentu telefonu. Vienas iš paskutinių jo kaip valstybės sekretoriaus veiksmų vėlyvą pirmadienį buvo pokalbis su žurnalistais apie buvusio rusų šnipo apnuodijimą nervus paralyžiuojančia medžiaga Didžiojoje Britanijoje. Vizitą po Afriką nutraukęs R. Tillersonas išreiškė savo „pasipiktinimą“, kad Rusija galbūt prisidėjo prie pasikėsinimo nužudyti. Savo atsisveikinimo kalboje jis irgi užsiminė apie šį incidentą. „Lieka dar daug darbo atsakyti į Rusijos vyriausybės probleminį elgesį ir veiksmus“, – sakė jis ir perspėjo Kremlių neperžengti ribų. „Rusija privalo atidžiai įvertinti, ar jos veiksmai (atitinka) Rusijos žmonių ir platesnio pasaulio geriausius interesus, – teigė postą paliekantis R. Tillersonas. – (Jei) ji ir toliau judės savo dabartine trajektorija, veikiausiai tai lems didesnę jos izoliaciją, o tokia situacija nėra niekieno interesas.“ Ši JAV administracijos pertvarka atliekama praėjus kelioms dienoms nuo įspūdingo paskelbimo apie D. Trumpo derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu; tiesa, derybų data ir dienotvarkė dar nenustatyta. Prieš priimdamas Pchenjano kvietimą, D. Trumpas su JAV diplomatijos vadovu nepasitarė. R. Tillersonas dėl tokio prezidento sprendimo nesiginčijo. Antradienį jis sakė, kad šios derybos tapo įmanomos dėl jo vadovaujamo Valstybės departamento ir jo sąjungininkų sunkaus darbo taikant Pchenjano režimui sankcijas bei darant diplomatinį spaudimą. Jis teigė, kad ši diplomatinio spaudimo kampanija „pranoko beveik visų lūkesčius“, bei pažymėjo, jog būtent jis per savo pirmąjį vizitą į Aziją paskelbė, kad „strateginės kantrybės laikai jau baigėsi“. „Grįžta į privatų gyvenimą“ R. Tillersonas antradienį atsisveikino su savo darbuotojais visame pasaulyje. „Aš dabar grįšiu į privatų gyvenimą“, – pareiškė jis. Vienu didžiausių savo 14 mėnesių trukusios kadencijos pasiekimų R. Tillersonas įvardijo pažangą Korėjos politikoje. Pareiškime, kurį skaitant R. Tillersoino balsas ne visad buvo tvirtas, jis pabrėžė kompromisų svarbą. „JAV lyderystė prasideda nuo diplomatijos“, – sakė jis ir pridūrė: „Nieko neįmanoma padaryti be partnerių ir sąjungininkų“. R. Tillersonas, be to, pabrėžė vertybes, kurias puoselėjo departamente, be kita ko, sąžiningą elgesį vieniems su kitais. R. Tillersonas sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas „apie vidudienį“ paskambino jam iš prezidentinio lėktuvo „Air Force One“. Taip jis patvirtino, kad D. Trumpas pradžioje apie atleidimą paskelbė tviterye, tada informavo žurnalistus ir tik po to jį patį. Savo kadencijos laimėjimais R. Tillersonas įvardijo paliaubų įgyvendinimą Sirijoje ir griežtą JAV poziciją Šiaurės Korėjos atžvilgiu – tai esą pranoko lūkesčius. Tačiau dar esą reikia daug padaryti. Pasak R. Tillersono, ir toliau reikia kalbėtis su Rusija, nes priešingu atveju šalis vis labiau izoliuosis. Be to, būtina puoselėti dialogą su Kinija. JAV valstybės sekretorius lankėsi Afrikoje, kai iš savo štabo sužinojo apie būsimą savo atleidimą. Tai, kad valstybės sekretorius buvo atleistas antrąją jo šešių dienų viešnagės Afrikoje dieną, vertinama ir kaip Baltųjų rūmų nepagarbos žemynui ženklas. R. Tillersonas čia, be kita ko, turėjo pataisyti situaciją po D. Trampo pasisakymo apie „purvinas valstybes“.











