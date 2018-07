Vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip aktyvistės Veronika Nikulšina, Olga Kuračiova ir Olga Pachtusova džiūgaudamos išėjo iš izoliatoriaus, bet iškarto po to buvo nuvestos į policijos automobilį. Jokių paaiškinimų žurnalistams nebuvo pateikta. Ketvirtasis aktyvistas – Piotras Verzilovas, vienos iš „Pussy Riot“ narių vyras, buvo paleistas iš kito policijos izoliatoriaus Maskvoje, bet tuojau paskelbė per „Twitter“, kad buvo vėl sulaikytas ir išvežtas į policijos nuovadą prie Lužnikų stadiono, kur grupės nariai buvo atvežti po akcijos, surengtos per Pasaulio čempionatą. Susiję straipsniai: Grupės „Pussy Riot“ narės pralaimėjo apeliaciją byloje dėl įsiveržimo į stadioną Strasbūro teismas pasmerkė Rusiją dėl Politkovskajos ir „Pussy Riot“ bylų „Jie (policija) sako, kad naktį mus paliks arešte“, – sakoma P. Verzilovo žinutėje. O. Pachtusova per tviterį paskelbė vaizdo įrašą iš policijos mikroautobuso ir sakė, kad pareigūnai kaltina grupės narius pažeidus viešųjų susirinkimų įstatymą. „Jie yra policijos skyriuje; jie kaltinami pažeidę (Administracinių teisės pažeidimų kodekso) straipsnį... dėl viešo renginio organizavimo, neinformavus apie tai nustatyta tvarka“, – sakoma grupės „Facebook“ paskyroje paskelbtame pranešime. Už šį pažeidimą gali būti skirta bauda, iki 50 val. viešųjų darbų arba iki 10 dienų administracinio arešto už „šiurkštų žiūrovų elgesio taisyklių pažeidimą“. Maskvos teismas anksčiau šį mėnesį skyrė šiems keturiems aktyvistams 15 parų administracinio arešto ir trejiems metams uždraudė lankytis sporto renginiuose Rusijos teritorijoje. Anksčiau Maskvos Chamovnikų teismas skyrė visiems keturiems grupės nariams nedideles pinigines baudas ir 15 dienų administracinio arešto bausmę Teisėjai taip pat uždraudė jaunuoliams trejus metus lankytis oficialiuose sporto renginiuose Rusijos teritorijoje. Liepos 15-ąją minėtos trys merginos ir vaikinas, persirengę policininkais, per Pasaulio čempionato finalo rungtynių tarp Prancūzijos ir Kroatijos rinktinių 50-ąją minutę įbėgo į Lužnikų stadiono aikštę. Rungtynes tuo metu tiesiogiai stebėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kai kurie kiti pasaulio lyderiai, tarp jų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Po šio incidento „Pussy Riot“ išplatintame pranešime teigiama, kad akcijos tikslas buvo „išlaisvinti visus politinius kalinius; nesiųsti į kalėjimą už „like“ mygtuko paspaudimą; užbaigti neteisėtus areštus per mitingus; leisti šalyje politinę konkurenciją; neklastoti baudžiamųjų bylų ir nelaikyti žmonių tardymo izoliatoriuose tiesiog šiaip; paversti žemės milicininką dangaus milicininku“. „Pussy Riot“ pasaulyje išgarsėjo 2012 metais, kai trys šios grupės narės buvo suimtos dėl protesto prieš V. Putiną dainos, surengtos vienoje ortodoksų katedroje Maskvos centre. Grupės narės Nadežda Tolokonikova ir Marija Aliochina buvo nuteistos kalėti dvejus metus ir į laisvę išėjo po metų ir devynių mėnesių. Trečia protesto katedroje dalyvė Jekaterina Samucevič po dviejų mėnesių buvo paleista lygtinai.

