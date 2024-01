Po daugiau nei dvidešimt gyvybių nusinešusių antpuolių regiono sostinę paliko šimtai gyventojų.

„Belgorodo regionas išgyvena sunkius laikus“, – Maskvoje vykusioje parodoje sakė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Baiminantis tolesnių atakų, mokslai netoli sienos esančiose mokyklose vyksta nuotoliniu būdu, be to, per antpuolius buvo sugriauta namų, pridūrė jis.

„Ne kiekvienas galėtų fiziškai pakelti tai, ką Belgorodo gyventojams teko iškęsti ir ką jie kenčia dabar“, – kalbėjo jis.

„Visi yra išsigandę, tačiau vienas dalykas yra bijoti, kai esi vienas, ir kitas, kai šia nelaime gali pasidalinti su kitais.“

Trečiadienį Belgorodo traukinių stotyje rinkosi vaikai, besirengdami išvykti ten, kur saugiau.

Šios evakuacijos , iki šiais metais įvyksiančių prezidento rinkimų mėginusiam užtikrinti padėties normalumą.

Jis pažadėjo, kad rusų kariuomenė padarys „viską“, ką gali, kad antpuoliai liautųsi, ir Ukrainos teritorijoje įvykdė aibę kruvinų atsakomųjų atakų.