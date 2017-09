„Pirminiais duomenimis Floridos salose sugriauta 25 proc. namų ir 60 proc. apgadinta, – spaudos konferencijoje sakė B. Longas. – Audra vienaip ar kitaip paveikė visus namus Floridos salose“. Floridos salų gyventojai pamažu grįžta į savo namus, tačiau automobiliams vis dar draudžiama įvažiuoti į didelę dalį į pietus nuo Majamio esančių žemų salų, kol tarnybos vertina padėtį. Nuotraukose iš oro ir televizijos rodomuose vaizduose matyti, kad grįžę žmonės susidurs su milžiniška padaryta žala vietoje, kuri įprastomis sąlygomis yra tikras rojus turistams ir mėgėjams plaukioti valtimis arba nardyti. Uraganas „Irma“ sekmadienį pirmiausia puolė pietinę Kudžo salą, talžydamas ją siekiančiais 209 km per valandą greitį siekiančiais vėjais.

